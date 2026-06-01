Gran inauguración de Santiago Mates, la casa matera más grande del norte

El emprendimiento abre las puertas de su nuevo local en 9 de Julio 151. Inspirado en el legado artesanal de Antonio "Turco" Sily, busca convertirse en un referente de la cultura matera en Santiago del Estero y el norte argentino.

Hoy 10:00

Santiago Mates inaugurará este lunes a las 18 horas su nuevo local ubicado en 9 de Julio 151, un espacio que promete convertirse en la casa matera más grande del norte del país y en un punto de encuentro para quienes viven la tradición del mate. La apertura estará acompañada por importantes promociones y descuentos especiales para quienes visiten el local durante la jornada.

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Detrás de este crecimiento hay una historia familiar marcada por el trabajo, la pasión y el oficio artesanal de Antonio "Turco" Sily, creador de los mates que hoy identifican a la marca. Hace cinco años, en un pequeño rincón de su casa, funcionaba el taller donde nacieron las primeras piezas que con el tiempo se transformarían en el sello distintivo de Santiago Mates.

"El creador de las artesanías y del mate que tenemos nosotros es mi viejo, Antonio Turco Sily. Nuestro emblema es él", destacó Nicolás Sily, quien hoy continúa desarrollando el proyecto iniciado por su padre.

La apertura del nuevo local representa un homenaje a ese legado y a años de trabajo familiar. Lo que comenzó como un taller artesanal hoy da un paso histórico con un espacio pensado para ofrecer una experiencia diferente a cada visitante.

Santiago Mates

"Queremos tener un lugar que sea emblema en Santiago, que el cliente que venga encuentre lo que busque y también pueda sentirse parte de nosotros, porque cada cliente se transforma en un amigo", expresó Nicolás.

El nuevo local contará con una amplia variedad de productos, mates artesanales, modelos exclusivos, accesorios, bombillas, termos, yerbas y atención personalizada, en un entorno pensado para compartir una de las costumbres más arraigadas de la región.

Santiago Mates

Para la familia Sily, este crecimiento representa la concreción de un sueño construido a lo largo de años de esfuerzo y dedicación. Un sueño que tiene como base el trabajo del Turco Sily y la pasión por mantener viva la cultura matera.

"Venimos cumpliendo proyectos y sueños. Este es un gran anhelo para nosotros: poder expandirnos y tener un lugar tan grande como el que vamos a tener ahora. La idea es seguir creciendo, y todo gracias a los clientes que nos eligen día a día", señaló Nicolás.

Santiago Mates