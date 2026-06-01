Investigación por acoso sexual en el Hospital Padilla de Tucumán

El Dr. Mario Sardón, director del Hospital Padilla, ofreció un informe sobre la investigación de un presunto acoso sexual en el establecimiento de salud.

Hoy 17:32

Recientemente, se ha dado a conocer un caso de presunto acoso sexual en el Hospital Padilla, lo que ha generado un gran interés mediático y preocupación entre la comunidad. El Dr. Mario Sardón Traverso, director del hospital, se dirigió a los medios de comunicación para ofrecer un informe detallado sobre la situación actual y los pasos que se están tomando en relación con la denuncia.

El director del hospital afirmó que "los hechos de público conocimiento que fueron viralizados entre el jueves y viernes de la semana pasada hablan de un presunto acoso sexual y digo así porque todo está en manos de la Justicia y ellos son los que se tienen que expedir". Con estas palabras, Sardón enfatizó la importancia de respetar los procedimientos legales y la privacidad de todos los involucrados.

Según el informe presentado por el Dr. Sardón, la denuncia fue realizada el 8 de abril por una paciente de 20 años que consultó con un neurólogo del hospital. Posteriormente, fue abordada por un enfermero, quien informó a la dirección sobre la situación, permitiendo que se tomen medidas inmediatas.

El director también indicó que se brindó apoyo a la paciente, quien fue contenida y se le sugirió realizar una denuncia administrativa, así como acudir a una comisaría para formalizar la denuncia. "La paciente estaba muy nerviosa y se esperó a familiares directos de la señorita, quienes acudieron a las 16 horas", detalló.

Al día siguiente, la paciente volvió con sus familiares y procedió a realizar la denuncia formal, lo que permitió que las autoridades del hospital iniciaran una investigación exhaustiva. Sardón confirmó que, desde el momento en que se tuvo conocimiento del hecho, el trabajador involucrado fue separado de su cargo y se inició un sumario administrativo.

El Dr. Sardón agregó que "actualmente el agente se encuentra con sumario administrativo y el proceso sigue por parte de la Justicia", lo que subraya el compromiso del hospital con la transparencia y la legalidad en la gestión de este tipo de situaciones.

Finalmente, el director del hospital concluyó que se elevó el informe al Sistema Provincial de Salud, siguiendo todos los protocolos establecidos para estos casos, asegurando así que se actúe con responsabilidad y respeto hacia todos los afectados.