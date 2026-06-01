Diego Figueredo: "El equipo estuvo los cuarenta minutos concentrado"

El base cordobés de Quimsa analizó la victoria ante Boca que depositó a la Fusión en una nueva definición de la Liga Nacional y resaltó la fortaleza del grupo para superar un semestre lleno de cambios.

Hoy 18:25

La clasificación de Quimsa a una nueva final de la Liga Nacional de Básquet desató la alegría de todo el plantel fusionado. Uno de los que tomó la palabra tras la victoria sobre Boca Juniors fue Diego Figueredo, quien valoró el trabajo realizado por el equipo para quedarse con la serie semifinal.

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"Muy contento por el trabajo que hicimos. Teníamos un gran desafío luego de aquel mal comienzo en el Juego 3. El equipo estuvo los cuarenta minutos totalmente concentrado y creo que lo cerramos con tranquilidad", expresó el base cordobés al analizar el triunfo que le permitió a la Fusión avanzar a la definición del torneo.

Una temporada con obstáculos y cambios

Figueredo también se refirió a la emoción que mostró el plantel una vez consumada la clasificación y explicó que el logro tiene un significado especial por todo lo vivido durante la temporada.

"La emoción tras el final del partido es porque estamos viviendo una temporada que sentimos muy larga, con muchos cambios dentro del equipo", señaló.

Además, recordó un momento clave que marcó un punto de inflexión para el conjunto santiagueño durante la fase regular.

"Justo coincidió en esta cancha donde, durante la fase regular, hubo un antes y un después para nosotros. Dejamos de lado las excusas y nos enfocamos en revertir la situación en la que estábamos", agregó.

La ilusión de jugar otra final

Mientras espera conocer a su rival, que saldrá del quinto y decisivo encuentro entre Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia y Ferro Carril Oeste, Quimsa ya sabe que comenzará la serie final en el estadio Ciudad gracias a la ventaja de localía obtenida por su rendimiento en la fase regular.

En ese sentido, Figueredo destacó el papel que tendrá el público santiagueño en la búsqueda del título.

"Sabemos que la gente acompañará nuevamente. Tanto el club como la provincia se merecían llegar a esta instancia y volver a decir presente en la principal competencia de América. Seguramente será una final larga, a siete juegos, pero contamos con nuestra gente", afirmó.

La Fusión ya piensa en la definición

Luego de regresar a Santiago del Estero tras la clasificación, el plantel tendrá una jornada de descanso antes de retomar los entrenamientos.

Quimsa volverá al trabajo este martes con el foco puesto en la gran final de la Liga Nacional, donde intentará coronar una temporada que tuvo dificultades, cambios y una notable recuperación que hoy lo encuentra nuevamente peleando por el máximo objetivo.