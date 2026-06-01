Un ataúd cae de una carroza en plena calle de Tecomán

Un video viral muestra la inesperada caída de un ataúd de una carroza funeraria en Tecomán, Colima, lo que ha desatado miles de reacciones en las redes sociales.

Hoy 19:01

Un video viral grabado en Tecomán, Colima, ha captado la atención de miles de usuarios en redes sociales, al mostrar el momento en que un ataúd cayó de una carroza funeraria mientras transitaba por la vía pública.

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Abasolo y Colegio Militar, donde tanto automovilistas como peatones fueron testigos de cómo el féretro terminó sobre el pavimento tras abrirse accidentalmente la puerta del vehículo funerario.

La escena sorprendió a los presentes y rápidamente generó reacciones diversas en internet, donde los usuarios debatieron si el hecho era gracioso o preocupante.

El video, de apenas 26 segundos de duración, muestra un ataúd gris sobre la calle mientras empleados de la funeraria intentan regresarlo al vehículo. Durante la grabación, se escucha la voz de un hombre que, visiblemente sorprendido, comenta entre risas: “Se les cayó el muerto”.

En el metraje también se puede ver una camioneta blanca retrocediendo mientras uno de los empleados coordina las maniobras para volver a colocar el féretro en la carroza funeraria. Afortunadamente, hasta el momento no se han reportado lesionados ni daños derivados del incidente, y las autoridades locales no han informado sobre posibles sanciones contra la funeraria implicada.

El video ha suscitado miles de comentarios en plataformas digitales, donde algunos usuarios han cuestionado la autenticidad del mismo, sugiriendo que podría ser contenido generado por inteligencia artificial.

Sin embargo, otros internautas sostienen que el momento parecía completamente real, debido a la reacción espontánea de las personas presentes. Los comentarios más compartidos incluyen frases humorísticas y críticas hacia la funeraria por una posible negligencia durante el traslado.