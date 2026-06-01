Kicillof prohibió a sus funcionarios viajar al Mundial y advirtió que pedirá la renuncia a quien incumpla

La medida alcanza a ministros y funcionarios de la provincia de Buenos Aires. Desde el Gobierno bonaerense argumentaron que responde a la necesidad de mantener criterios de austeridad en medio de la compleja situación económica.

Hoy 20:00

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dispuso que ministros, secretarios y funcionarios de su administración no podrán viajar al exterior para asistir al Mundial de Fútbol 2026, que comenzará en los próximos días en Estados Unidos, Canadá y México.

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La decisión fue confirmada por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien explicó que la medida forma parte de una política de austeridad impulsada por la gestión provincial en un contexto económico complejo.

Según indicó el funcionario, la orden es estricta y contempla sanciones para quienes no la respeten. Incluso, advirtió que cualquier integrante del gabinete o de la administración provincial que decida viajar para presenciar los partidos podría ser obligado a dejar su cargo.

“Creo que no hay ningún funcionario al que se le ocurra viajar en este momento tan difícil de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina”, sostuvo Bianco durante una ronda de prensa.

Además, desde la administración bonaerense señalaron que realizaron cruces de información con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para verificar si algún funcionario había adquirido entradas para los encuentros que disputará la Selección Argentina durante el certamen.

El ministro reconoció que le gustaría asistir a una Copa del Mundo, aunque aseguró que las circunstancias actuales exigen priorizar las responsabilidades de gestión. “A mí me encanta el fútbol y nunca pude ir a un Mundial. Realmente me encantaría, pero tengo una responsabilidad política e institucional en un momento muy complejo”, afirmó.

Como alternativa, el Gobierno provincial alentó a los funcionarios y a la ciudadanía a seguir los partidos desde los espacios públicos que serán acondicionados por distintos municipios. Se trata de los denominados Fan Fest, que contarán con pantallas gigantes y acceso gratuito para los hinchas.

“Alentaremos todos desde la provincia de Buenos Aires. Y en el caso de que alguno haya sacado un pasaje, lo dejará abierto y se irá en sus vacaciones. Verá cómo hace”, concluyó Bianco.

La medida se conoce a pocos días del inicio del Mundial y se suma a otras decisiones adoptadas por distintas administraciones para reducir gastos y reforzar el mensaje de austeridad en medio de las dificultades económicas que atraviesa el país.