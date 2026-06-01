Pettovello se reunió con el Papa León XIV y crecen las expectativas por una visita a la Argentina

La ministra de Capital Humano participó de una audiencia en el Vaticano junto a funcionarios de distintos países de Iberoamérica. El encuentro se dio en medio de las gestiones del Gobierno nacional para concretar una visita del Sumo Pontífice al país antes de fin de año.

Hoy 19:25

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, mantuvo un encuentro con el papa León XIV durante una audiencia realizada en el Vaticano, en el marco de una actividad que reunió a ministros y autoridades de distintos países de Iberoamérica. La reunión se produjo mientras crecen las versiones sobre una posible visita del Pontífice a la Argentina durante los próximos meses.

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Según informó el Gobierno nacional, la funcionaria participó del Encuentro Internacional “Mapas de esperanza para una agenda educativa regional: salud mental, tecnologías digitales y educación”, una iniciativa impulsada por organismos de la Santa Sede junto a representantes educativos de la región.

La audiencia con León XIV formó parte del cierre de una intensa agenda oficial que Pettovello desarrolló durante los últimos días en Italia y el Vaticano, donde además mantuvo reuniones con distintas autoridades eclesiásticas y funcionarios vinculados a áreas de educación, desarrollo humano y políticas sociales.

Durante su estadía, la ministra también fue recibida por el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, y por el cardenal Michael Czerny, una de las figuras más influyentes dentro del actual esquema vaticano. En esos encuentros abordó temas relacionados con programas sociales, cooperación internacional, educación y desarrollo humano integral.

El viaje se produjo en medio de las negociaciones que impulsa el Gobierno de Javier Milei para concretar una visita oficial de León XIV a la Argentina. Desde la Casa Rosada sostienen que noviembre aparece como el período más probable para una gira del Pontífice por Sudamérica, aunque hasta el momento no existe una confirmación formal por parte del Vaticano.

Días atrás, el propio Milei había asegurado que la llegada del Papa al país es “altamente probable” y señaló que la Cancillería y la Secretaría de Culto trabajan en la coordinación de la posible visita. Según explicó el mandatario, las conversaciones avanzaron en las últimas semanas y permitieron acercar posiciones entre ambas partes.

El encuentro de Pettovello con León XIV también se dio pocos días después de la homilía pronunciada por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien durante las celebraciones por el aniversario de la Revolución de Mayo pidió dejar atrás los discursos de odio y llamó al diálogo político y social.

En paralelo, el Vaticano continúa mostrando un fuerte interés en los desafíos que plantean la educación, la salud mental y las nuevas tecnologías. Durante la audiencia con los ministros iberoamericanos, León XIV destacó la necesidad de “cultivar la vida interior” frente a los cambios que impone la transición digital y sostuvo que la educación debe ayudar a los jóvenes a encontrar sentido y orientación en un contexto cada vez más atravesado por la tecnología.

Por ahora, el Gobierno mantiene la expectativa puesta en noviembre y considera que una eventual visita del Papa representaría uno de los hechos políticos e institucionales más importantes del año para la gestión de Milei.