Denise Dumas recuerda cómo conquistó Martín Campi su corazón

Denise Dumas rememoró en el programa de Mirtha Legrand el primer acercamiento que tuvo con el humorista Martín Campi, a dos décadas de su relación amorosa.

Hoy 19:21

A 20 años de haber comenzado su relación sentimental, Denise Dumas y Martín Campi se han consolidado como una de las parejas más queridas en el ámbito del espectáculo argentino.

Durante su participación en el programa La Noche de Mirtha (Eltrece), Dumas compartió detalles sobre cómo el humorista logró conquistarla en un ambiente lleno de risas y complicidad.

Recordando el contexto de su primer encuentro, la conductora mencionó: “En ese momento en lo de Marcelo (Tinelli) se jugaba al básquet por un auto. Entonces yo fui como modelo que estaba en lo de Nito y ahí Martín, mi marido, estaba haciendo de Giordano con la máscara y todo”.

Denise relató cómo Campi rompió el hielo al dirigirse a ella con un comentario sobre su entonces pareja: “Ay, vos estás con José María”. Este acercamiento, aunque divertido, marcó el inicio de una historia que ha perdurado en el tiempo.

La anécdota continuó con un relato sobre su primera salida: “Nuestra primera salida fue con José y Moni, que es su mujer también hoy en día. Salimos los cuatro, que en ese momento Moni no hablaba y José hablaba hasta por los codos”. Este detalle añade un toque de humor a su relato.

Sobre su primer beso, Dumas añadió: “Y ahí me dio un beso. Primera salida, beso. No está bien, ¿no?” Esto refleja la espontaneidad y la conexión que existió desde el principio entre ellos.

En la conversación, Denise también tocó el tema doloroso de la muerte de su hermana Janine, y cómo encontró en un caballo un sentido de acompañamiento emocional durante ese difícil proceso. “Era un loco, pero fue un caballo que me dio un sentido, me dio felicidad y un motivo para seguir adelante”, concluyó.