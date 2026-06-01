Trump anunció el fin de los ataques entre Israel y Hezbollah y aseguró que continúa el diálogo con Irán

El presidente de Estados Unidos afirmó que ambas partes acordaron detener las hostilidades tras contactos mantenidos en las últimas horas.

Hoy 19:57

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que Israel no desplegará tropas en Beirut y aseguró que Hezbollah aceptó detener los ataques contra territorio israelí, en una declaración que se produjo en medio de una nueva escalada militar en el Líbano y de crecientes tensiones regionales vinculadas a las negociaciones con Irán.

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A través de su plataforma Truth Social, Trump informó que mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y aseguró que la situación sobre el terreno había cambiado tras ese intercambio.

“Tuve una conversación muy productiva con el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel, y no habrá tropas entrando en Beirut, y cualquier tropa que estuviera en camino ya ha dado marcha atrás”, escribió el mandatario estadounidense.

Trump agregó que también mantuvo contactos indirectos con Hezbollah mediante representantes de alto nivel.

“Asimismo, a través de representantes muy bien posicionados, tuve una muy buena conversación con Hezbollah, y acordaron que todos los disparos cesarán”, señaló.

Según el presidente estadounidense, el entendimiento incluye compromisos recíprocos.

“Israel no los atacará y ellos no atacarán a Israel”, afirmó.

Tras la llamada de Trump, fuentes militares indicaron que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) postergaron una operación prevista contra los suburbios del sur de la capital libanesa.

Según las mismas fuentes, el Ejército israelí mantiene los preparativos para una eventual ofensiva si las circunstancias lo permiten. Dos funcionarios israelíes citados por Reuters señalaron que el gobierno de Israel esperaba la aprobación final del presidente Donald Trump para atacar la zona de Dahiyeh, en el sur de Beirut.

Las declaraciones llegaron después de varios días de intensificación de las operaciones militares israelíes en el Líbano. Durante el fin de semana, las fuerzas israelíes protagonizaron su incursión más profunda en territorio libanés en más de dos décadas y el lunes Netanyahu ordenó nuevos ataques contra los suburbios del sur de Beirut, una zona considerada bastión de Hezbollah.

Las negociaciones con Irán continúan

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán también quedaron envueltas en versiones contrapuestas durante este lunes. Mientras medios vinculados al régimen iraní afirmaron que Teherán había suspendido los contactos diplomáticos en respuesta a la expansión de las operaciones militares israelíes en el Líbano, el presidente Donald Trump sostuvo posteriormente que las conversaciones siguen en marcha.

La agencia semioficial Tasnim informó que el equipo negociador iraní decidió detener “las conversaciones y el intercambio de textos a través de mediadores”, argumentando que los ataques israelíes en el Líbano representan una violación del alto el fuego que, según Teherán, también abarca ese frente del conflicto.

La Guardia Revolucionaria iraní aseguró además que las operaciones israelíes en el Líbano y Gaza cruzan “líneas rojas” estratégicas y advirtió sobre posibles respuestas mediante “medidas no convencionales”, la apertura de nuevos frentes y el mantenimiento de la presión sobre el estrecho de Ormuz.

Más temprano, consultado por NBC News sobre los reportes de una suspensión de las conversaciones, Trump restó importancia a esa posibilidad.

“Creo que está bien si dejan de hablar”, dijo el mandatario. “Son mejores negociadores que combatientes”, agregó, al tiempo que señaló que Washington no había recibido ninguna notificación oficial por parte de Irán.

“No significa que vayamos a ir allí y empezar a lanzar bombas por todas partes. Mantendremos el bloqueo”, añadió.

Posteriormente, en declaraciones a CNBC, el presidente volvió a minimizar el escenario de una ruptura diplomática. “No me importa si se terminaron, sinceramente. Realmente no me importa. No podría importarme menos”, afirmó.

Sin embargo, horas más tarde transmitió una señal distinta sobre el estado de los contactos con Teherán. En un mensaje publicado en Truth Social, aseguró que las conversaciones continúan pese a las tensiones regionales.

“Las conversaciones continúan, a un ritmo rápido, con la República Islámica de Irán”, escribió Trump.

La declaración pareció contradecir las versiones difundidas por medios iraníes y sugirió que, al menos desde la perspectiva de Washington, los canales de negociación permanecen abiertos.

En paralelo, Tasnim informó que el régimen iraní evalúa nuevas medidas de presión sobre rutas marítimas estratégicas, incluido un posible cierre total del estrecho de Ormuz y acciones relacionadas con el estrecho de Bab el Mandeb.

Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, sostuvo que el alto el fuego alcanzado con Estados Unidos debe aplicarse “en todos los frentes, incluido el Líbano”, y advirtió que Washington e Israel serán responsables de las consecuencias de cualquier incumplimiento.

Las diferencias sobre el alcance de la tregua, el programa nuclear iraní, el desarrollo de misiles y las condiciones para una solución más amplia al conflicto continúan siendo algunos de los principales obstáculos en las negociaciones entre ambas partes.