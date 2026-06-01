Panorama Play arrancó con un rotundo éxito y revolucionó el streaming santiagueño con "Qué, no me has visto?"

El nuevo programa debutó con una gran repercusión, una fuerte participación del público y un esperado sorteo de cuatro televisores.

Hoy 21:19

El debut de "Qué, no me has visto?" marcó un verdadero éxito para Panorama Play. Con una propuesta dinámica, una gran repercusión desde el inicio y una fuerte participación durante toda la transmisión, el programa se posicionó como uno de los estrenos más resonantes de los medios de comunicación en Santiago del Estero.

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Desde los primeros minutos, los espectadores se sumaron a la transmisión en vivo, participando activamente a través de los distintos canales de interacción que ofrece la plataforma. El programa combinó entretenimiento, humor y una dinámica cercana con el público, logrando una conexión inmediata con quienes siguieron el lanzamiento.

El entusiasmo de la audiencia también se reflejó en la gran expectativa generada por el sorteo de televisores, una de las propuestas especiales preparadas para acompañar el debut del ciclo. La iniciativa despertó un fuerte interés y sumó aún más participación durante toda la transmisión.

La excelente recepción de "Qué, no me has visto?" representa un nuevo paso en el crecimiento de Panorama Play, la apuesta de Diario Panorama al universo del streaming, con contenidos en vivo pensados para las nuevas formas de consumo digital.

Con una comunidad que no dejó de interactuar y acompañar durante toda la emisión, el programa inició su recorrido con indicadores más que positivos y confirmó el interés del público por una propuesta fresca, dinámica y cercana.

El exitoso estreno deja además una base sólida para las próximas emisiones, que buscarán seguir fortaleciendo el vínculo con la audiencia y consolidar a "Qué, no me has visto?" como uno de los programas insignia de Panorama Play.