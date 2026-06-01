Patricia Bullrich se desmarcó del Gobierno y rechazó el retiro del pliego de Michelli en el Senado

Patricia Bullrich confirmó este lunes no apoyará el retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli, la candidata para el Tribunal Oral Federal 3 de La Plata, cuyo nombre fue vetado por el gobierno por ser familiar de un periodista.

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En un largo posteo en X, la senadora explicó los motivos de su decisión: “Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar pliegos. Del mismo modo, considero que expresar mis principios también forma parte de la responsabilidad que tengo como dirigente y como integrante de este espacio”.

La senadora remarcó que es parte de este proyecto y “apoyo con convicción la transformación histórica que está impulsando el Presidente Javier Milei para terminar con décadas de decadencia económica, corporativismo y desorden".

La senadora destacó que le comunicó su decisión a Milei y que no afecta su relación con el gobierno, ya que “en una gestión que avanza por una verdadera autopista de aciertos, una diferencia en un tema puntual no debilita el rumbo: lo fortalece”.

“El debate sincero, el respeto por las convicciones del otro y los valores republicanos también son parte del cambio. Sigo empujando este carro con la misma fuerza del primer día para que la Argentina sea grande otra vez y definitivamente deje atrás el fracaso”, concluyó la exministra.

En las últimas horas, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y Milei enviaron al Senado un pedido para retirar el pliego de Michelli. La postulación ya había reunido nueve firmas en la Comisión de Acuerdos, de un total de 17 miembros, y se encontraba lista para dictamen, pero el oficialismo se niega a avanzar con ella.

La objeción central es por el parentesco de Michelli con Hugo Alconada Mon, periodista de La Nación que investigó, entre otros temas, el caso Libra y el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El retiro del pliego de Michelli deberá ahora ser convalidado en el recinto del Senado con mayoría simple.

La sesión para tratar los pliegos enviados por Mahiques y el retiro de Michelli está prevista para el próximo jueves 4 de junio.

De esta manera, Bullrich vuelve a desmarcarse de algunos lineamientos del gobierno, como cuando pidió que Adorni muestre su declaración jurada, en medio del avance de la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

“¿Para qué vas a esperar hasta el 30 de julio si la podés presentar ahora? Una declaración jurada de bienes es algo que, cuando uno tiene la del año anterior, es bastante fácil hacerla“, cuestionó Bullrich semanas atrás.

Y agregó: “Si él dijo que él tiene todo probado, esa prueba para mí tiene que ser inmediata. Nosotros necesitamos no seguir discutiendo sobre esta situación que él dice que la tiene solucionada. Ahora es el momento de la prueba y la prueba, cuanto antes, mejor, porque si no, el Gobierno se empantana".