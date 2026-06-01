Más escuelas participan del proyecto “Pre Quinto de Películas” en el Cine Teatro Renzi

Estudiantes de distintas instituciones educativas de La Banda y localidades vecinas se sumaron a esta propuesta que combina cine, reflexión y actividades educativas destinadas a jóvenes del nivel secundario.

Hoy 22:22

Durante la última semana se llevaron a cabo nuevas jornadas del proyecto “Pre Quinto de Películas” en el Cine Teatro Municipal Renzi, una iniciativa destinada a estudiantes de cuarto año de escuelas secundarias de La Banda y de localidades cercanas.

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En esta oportunidad, participaron alumnos de los turnos mañana y tarde del Colegio Secundario René Favaloro y de la Escuela Técnica N° 2 Ingeniero Santiago Barabino, quienes compartieron una experiencia educativa orientada a promover el análisis, la reflexión y el intercambio de ideas entre los jóvenes.

Asimismo, se sumaron estudiantes provenientes de la localidad de Chaupi Pozo, quienes llegaron a la ciudad luego de coordinar su participación con la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, incorporándose a una propuesta que busca complementar los contenidos trabajados en las aulas mediante actividades recreativas y formativas.

Durante la jornada, los participantes disfrutaron de la proyección de la película “La Ventaja de ser Invisible”, una producción que aborda temáticas vinculadas a la adolescencia, la inclusión, la amistad y el desarrollo personal. Además, formaron parte de una radio abierta donde pudieron expresar opiniones e intercambiar experiencias relacionadas con los temas planteados en el film.

Los estudiantes también compartieron un refrigerio ofrecido por la Dirección de Nutrición Comunitaria, en el marco de una actividad pensada para fomentar espacios de encuentro y participación entre los jóvenes.

Desde la organización destacaron que el proyecto continuará desarrollándose con la incorporación de nuevas instituciones educativas y que, posteriormente, los alumnos realizarán trabajos de devolución y reflexión sobre los contenidos abordados durante cada encuentro.

La iniciativa es impulsada por la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani y cuenta con la participación articulada de las direcciones de Niñez, Adolescencia y Familia, Género, Salud, Nutrición Comunitaria, Cine Teatro Renzi y Juventud, con el objetivo de generar espacios de formación, inclusión y acompañamiento para adolescentes de la ciudad y la región.