“El consumo deprimido más loco de la historia”: la reacción de Milei tras una nueva caída de las ventas

El Presidente ironizó sobre los datos que mostraron una baja del consumo masivo en abril y compartió un video de la avenida Corrientes repleta de personas para cuestionar los diagnósticos sobre la situación económica.

Hoy 22:56

El presidente Javier Milei reaccionó este lunes a los últimos datos sobre el consumo masivo con una publicación en redes sociales en la que cuestionó los análisis que advierten dificultades en la recuperación económica. Lo hizo luego de que un informe privado reflejara una nueva caída en las ventas de productos de la canasta básica durante abril.

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“El consumo deprimido más loco de la historia de la humanidad”, escribió el mandatario en su cuenta de X, junto a un video que muestra la intensa actividad nocturna en la avenida Corrientes, con restaurantes, teatros y comercios llenos de personas durante el fin de semana.

La publicación surgió después de que la consultora Scentia informara que las ventas de productos de consumo masivo registraron una caída interanual del 3,8% en abril. El relevamiento incluye alimentos, bebidas, artículos de higiene personal y productos de limpieza, y es uno de los indicadores más utilizados para medir la evolución del consumo cotidiano de los hogares.

En el mismo mensaje, Milei agregó una nueva ironía al señalar: “Eso que el video es a fin de mes”, en referencia a uno de los argumentos utilizados habitualmente para explicar la menor capacidad de gasto de los consumidores durante los últimos días de cada mes.

El video fue difundido originalmente por el realizador audiovisual Santiago Oría, cercano al oficialismo, quien también defendió la visión del Gobierno respecto de la marcha de la economía. “Calles llenas, estadios llenos, recitales llenos, teatros llenos, restaurantes explotados”, escribió en sus redes sociales.

Sin embargo, los datos difundidos por Scentia muestran que el consumo masivo continúa sin consolidar una recuperación sostenida. El informe señala que la caída fue especialmente marcada en las grandes cadenas de supermercados, donde las ventas siguen ubicándose por debajo de los niveles registrados un año atrás.

Especialistas sostienen que la desaceleración de la inflación y algunas mejoras en variables macroeconómicas todavía no se traducen plenamente en una recuperación del poder de compra de los hogares. Por ese motivo, sectores vinculados al consumo cotidiano continúan mostrando resultados dispares pese a la mejora observada en otras áreas de la economía.

El debate sobre la recuperación económica se mantiene abierto. Mientras el Gobierno destaca la baja de la inflación, el equilibrio fiscal y la recuperación de algunos sectores de actividad, distintos informes privados continúan reflejando dificultades en el consumo masivo, uno de los indicadores más observados para medir el impacto de la economía en la vida cotidiana de la población.