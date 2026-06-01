Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 02 JUN 2026 | 18º
X
Mascotas

Buscan desesperadamente a Cloe, una perrita que desapareció del barrio René Favaloro

La mascota fue llevada de la vereda de una vivienda el pasado 30 de mayo. Su familia solicita la colaboración de la comunidad para encontrarla, ya que se encuentra bajo tratamiento médico.

Hoy 23:50
Cloe

Una familia santiagueña solicita ayuda para encontrar a Cloe, una perrita de raza Pitbull Blue que desapareció el pasado sábado 30 de mayo, alrededor de las 13:40, en el barrio René Favaloro, ubicado al norte de la ciudad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según indicaron sus propietarios, el animal fue llevado de la vereda de su domicilio y desde entonces no tienen información sobre su paradero.

La preocupación de la familia es aún mayor debido a que Cloe se encuentra bajo tratamiento médico, ya que nació de manera prematura y requiere cuidados especiales.

Ante esta situación, solicitaron la colaboración de los vecinos y de toda la comunidad para difundir su búsqueda y aportar cualquier dato que pueda ayudar a encontrarla.

Quienes tengan información sobre la perrita pueden comunicarse al 3856-167984.

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. “El consumo deprimido más loco de la historia”: la reacción de Milei tras una nueva caída de las ventas
  2. 2. Una niña de 8 años fue gravemente herida tras el ataque de un pitbull y vecinos reclaman intervención de la Justicia
  3. 3. Trump anunció el fin de los ataques entre Israel y Hezbollah y aseguró que continúa el diálogo con Irán
  4. 4. Matías Hanssen genera polémica con comentarios racistas en Gran Hermano
  5. 5. La Municipalidad informó que continúan abiertas las inscripciones para la tercera edición del concurso literario juvenil La Bibliodera
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT