Buscan desesperadamente a Cloe, una perrita que desapareció del barrio René Favaloro

La mascota fue llevada de la vereda de una vivienda el pasado 30 de mayo. Su familia solicita la colaboración de la comunidad para encontrarla, ya que se encuentra bajo tratamiento médico.

Hoy 23:50

Una familia santiagueña solicita ayuda para encontrar a Cloe, una perrita de raza Pitbull Blue que desapareció el pasado sábado 30 de mayo, alrededor de las 13:40, en el barrio René Favaloro, ubicado al norte de la ciudad.

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Según indicaron sus propietarios, el animal fue llevado de la vereda de su domicilio y desde entonces no tienen información sobre su paradero.

La preocupación de la familia es aún mayor debido a que Cloe se encuentra bajo tratamiento médico, ya que nació de manera prematura y requiere cuidados especiales.

Ante esta situación, solicitaron la colaboración de los vecinos y de toda la comunidad para difundir su búsqueda y aportar cualquier dato que pueda ayudar a encontrarla.

Quienes tengan información sobre la perrita pueden comunicarse al 3856-167984.