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SANTIAGO DEL ESTERO | 02 JUN 2026 | 18º
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La Municipalidad informó que continúan abiertas las inscripciones para la tercera edición del concurso literario juvenil La Bibliodera

La convocatoria fue lanzada por la intendente, Ing. Norma Fuentes, dias pasados en la Biblioteca Popular Sarmiento.

Hoy 00:07
La Bibliodera

La Municipalidad de la Capital, a través de la Dirección de la Juventud, recordó que continúan abiertas las inscripciones para participar de la tercera edición del concurso literario juvenil “La Bibliodera”, una propuesta destinada a promover la lectura, la escritura y la creatividad entre niños, adolescentes y jóvenes de la ciudad.

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La convocatoria fue lanzada por la intendente, Ing. Norma Fuentes, dias pasados en la Biblioteca Popular Sarmiento, institución que forma parte de la red de espacios donde también se desarrollan actividades vinculadas a este programa cultural.

“La Bibliodera” se ha consolidado como una de las principales iniciativas de promoción literaria impulsadas por el municipio, generando oportunidades para que las juventudes puedan expresarse a través de la escritura, compartir sus historias y fortalecer su vínculo con la cultura y la identidad local.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 15 de agosto y está destinada a participantes de entre 10 y 25 años, distribuidos en dos categorías.

Los interesados podrán inscribirse a través de los siguientes formularios:

�� Categoría A (10 a 14 años):

https://forms.gle/5nC4W7V9r8A7fG2x7

�� Categoría B (15 a 25 años):

https://forms.gle/Q4rW4PqjK4u7JjWf9

Desde la Dirección de la Juventud invitaron a los jóvenes de la Capital a sumarse a esta nueva edición y animarse a participar de una experiencia que promueve la imaginación, la creatividad y la construcción de nuevas voces literarias santiagueñas.

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