Matías Hanssen genera polémica con comentarios racistas en Gran Hermano

El participante Matías Hanssen se encuentra en el centro de la controversia tras un comentario racista en Gran Hermano 2026, lo que ha llevado al público a exigir su expulsión inmediata.

Hoy 23:31

Un nuevo escándalo ha sacudido la casa de Gran Hermano 2026, transmitido por Telefe. En esta ocasión, el foco de la controversia se centra en Matías Hanssen, quien fue grabado haciendo un comentario racista sobre Gladys la Bomba Tucumana.

El episodio ha provocado una ola de indignación en las redes sociales, donde miles de usuarios han exigido la expulsión inmediata del participante. La situación se ha vuelto aún más crítica debido a la reacción de Tati Luna, quien fue acusada de complicidad tras reírse del comentario.

El incidente ocurrió en la habitación, cuando la intérprete de La pollera amarilla, visiblemente afectada, expresó su deseo de abandonar el reality. Antes de salir, confió a sus compañeros su intención de pedirle al Big Brother que la dejara ir, dejando en claro su malestar y cansancio.

Sin embargo, tras el cierre de la puerta, Hanssen susurró a Tati Luna: “Decí que estamos entre los blancos porque sino la Bomba…”. Su reacción fue de risa, y añadió: “Menos mal”. Este momento se ha convertido en el epicentro de la polémica.

La reacción del público fue inmediata. En plataformas como Twitter e Instagram, los fanáticos de Gran Hermano se unieron bajo el hashtag #ExpulsiónHanssen para exigir que la producción tome medidas ejemplares durante la próxima gala.

Muchos seguidores recordaron el caso de Carmiña y Mavinga, reclamando que no haya espacio para comentarios discriminatorios en el programa. La presión también se ha dirigido hacia Tati Luna, a quien se le critica por no detener la situación.

“No alcanza con pedir disculpas, tienen que irse los dos”, afirmaron varios usuarios en las redes, dejando claro que la intolerancia hacia actitudes discriminatorias no será tolerada.