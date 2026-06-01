Una niña de 8 años fue gravemente herida tras el ataque de un pitbull y vecinos reclaman intervención de la Justicia

La menor debió ser internada en el Cepsi luego de sufrir severas heridas. Su madre denunció que el animal suele permanecer suelto y aseguró que existe temor entre los vecinos por su comportamiento agresivo.

Hoy 23:53

Momentos de extrema tensión y desesperación vivió una familia del barrio Mariano Moreno viejo luego de que una niña de 8 años fuera atacada por un perro de raza pitbull, un hecho ocurrido el pasado 25 de mayo y que dejó a la menor internada con graves heridas en el Centro Provincial de Salud Infantil (Cepsi).

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La madre de la niña se comunicó con Diario Panorama para exponer la situación que atraviesa desde el ataque y reclamar una respuesta de las autoridades ante el peligro que, según sostiene, representa el animal para los habitantes de la zona.

"Es un perro pitbull que casi mata a mi hija. Está viva de milagro", expresó con angustia la mujer al relatar el dramático episodio.

De acuerdo con su testimonio, el propietario del animal no adoptaría las medidas necesarias para mantenerlo bajo control y lo dejaría circular sin las condiciones de seguridad adecuadas. Además, aseguró que varios vecinos viven con temor debido a presuntos antecedentes de comportamiento agresivo del perro.

La mujer indicó que realizó la correspondiente denuncia y que espera una pronta intervención de la Justicia para evitar que se repitan situaciones similares.

"El propietario se niega a retirarlo del domicilio, donde no lo mantiene seguro. Por ende, no nos da seguridad como vecinos para poder circular. Necesitamos que intervenga la Justicia por el ataque de un perro pitbull que casi mata a mi hija", manifestó.

Asimismo, señaló que las secuelas del episodio no son únicamente físicas. "Hoy mi hija tiene miedo de volver a su casa porque el animal vive cerca y es sumamente peligroso", agregó.

Mientras la menor continúa recuperándose de las heridas sufridas, la familia y los vecinos aguardan una respuesta de las autoridades competentes ante una situación que genera preocupación en el sector y que, según afirman, podría volver a poner en riesgo a otras personas.