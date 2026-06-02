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Las Termas: golpeó a su hermana dentro de un restaurante, se enfrentó con la Policía y terminó detenido

La agresión ocurrió en un local gastronómico ubicado en avenida Alberdi y Sarmiento, en Las Termas de Río Hondo. La víctima sufrió lesiones en el rostro y el acusado quedó alojado en la Comisaría Comunitaria N° 50.

Hoy 00:20

Un violento episodio se registró alrededor de las 20 del sábado en un restaurante ubicado en la intersección de avenida Juan Bautista Alberdi y calle Sarmiento, en Las Termas de Río Hondo, donde un joven de 25 años fue detenido tras agredir físicamente a su hermana y enfrentarse con efectivos policiales.

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Según se informó, el acusado se presentó en el establecimiento donde trabaja la mujer y, sin mediar palabra, le propinó varios golpes de puño en el rostro.

La situación fue advertida por dos mujeres que se encontraban en el lugar, quienes dieron aviso al personal policial que realizaba recorridos preventivos por la zona. Al arribar al restaurante, los efectivos constataron lo sucedido y observaron que el agresor presentaba lesiones sangrantes en el rostro.

Posteriormente, las averiguaciones permitieron establecer que, momentos antes, el joven habría protagonizado una pelea con otras dos personas en inmediaciones del Parque Güemes de la ciudad termal.

Amenazas y resistencia ante la Policía

Lejos de calmarse ante la presencia policial, el acusado comenzó a increpar a los uniformados, profirió amenazas y opuso resistencia al procedimiento. Sin embargo, los efectivos lograron reducirlo y trasladarlo a la dependencia policial.

Por su parte, la víctima fue examinada por personal médico, que le diagnosticó traumatismo en la región molar y maxilar derecha, además de lesiones en la cara interna de la mejilla.

Informada de lo ocurrido, la Fiscalía de turno dispuso que el agresor quedara alojado en la Comisaría Comunitaria N° 50 en calidad de aprehendido. Asimismo, ordenó la recepción de la denuncia formal de la damnificada y la toma de testimonios a las personas que presenciaron el incidente dentro del establecimiento.

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