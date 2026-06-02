La intendente Fuentes asistió a la firma de convenio entre el gobernador Suárez y el CFI para el desarrollo productivo

La jefa comunal estuvo acompañada por el secretario de Coordinación de Gabinete, Mario Benavente.

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La intendente, Ing. Norma Fuentes, asistió a la firma de convenios entre el gobernador, Elías Suárez, y el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, destinados a fortalecer el desarrollo productivo de la provincia, impulsar nuevas herramientas de financiamiento y consolidar las políticas de crecimiento territorial.

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Realizado en el Forum, el acto también contó con la presencia del vicegobernador, Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete, Víctor Araujo; y el secretario de Relaciones Internacionales, Bernardo Abruzzese, entre otras autoridades.

La jefa comunal estuvo acompañada por el secretario de Coordinación de Gabinete, Mario Benavente.

Los acuerdos permitirán ampliar las oportunidades para empresas, productores, emprendedores y PyMEs santiagueñas mediante programas de asistencia técnica y financiamiento orientados a potenciar las capacidades productivas locales.