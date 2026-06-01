Reviví los momentos más destacados del primer programa de “Qué, no me has visto?” en Panorama Play

El estreno del nuevo ciclo dejó debates sobre el origen viral del nombre, la participación en vivo y la salida a la calle de Jorge “Zorrito” Martínez.

01/06/2026

El estreno de “Qué, no me has visto?” en Panorama Play dejó varios momentos que rápidamente se convirtieron en los puntos más comentados de la transmisión, en una propuesta que combinó humor, interacción y calle.

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Uno de los ejes centrales del programa fue el debate sobre el propio nombre del ciclo, que surgió a partir de un video viral que comenzó a circular en redes sociales y que terminó inspirando el formato televisivo. Todo nació de una frase que quedó instalada en la memoria colectiva: “Hijo de cu... qué no me has visto?", seguido de "más vale perder un minuto que la vida en un minuto”, origen de la identidad del programa que hoy desembarca en la plataforma de streaming.

El equipo del ciclo repasó cómo ese contenido digital dio el salto al estudio y se transformó en una propuesta de entretenimiento con identidad local, reforzando el vínculo entre lo viral y la pantalla en vivo.

Otro de los momentos destacados llegó con la participación de “Zorrito” Martínez, quien salió a las calles en una cobertura especial y dialogó con alumnos del Colegio Centenario, en una dinámica que sumó frescura y cercanía con el público joven.

La recorrida continuó con un toque bien santiagueño: el cierre de la salida incluyó la tradicional compra de una tortilla santiagueña, elegida como merienda del segmento, aportando un momento distendido que combinó cultura local y entretenimiento.

Con estos segmentos, “Qué, no me has visto?” consolidó un estreno dinámico en Panorama Play, donde lo digital, lo callejero y lo cultural se cruzaron en una misma propuesta.