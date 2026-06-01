El municipio llevó adelante una jornada de vacunación para personal educativo en la Escuela Francisco de Aguirre

La actividad fue organizada por el CAMM N° 5 y estuvo destinada a docentes, personal de maestranza y secretarios de la institución. Se aplicaron vacunas incluidas en el Calendario Nacional y en campañas de prevención vigentes.

Hoy 22:29

El Centro de Atención Médica Municipal (CAMM) N° 5 realizó una jornada de vacunación en la Escuela N° 227 Francisco de Aguirre, ubicada en el barrio Jorge W. Ábalos, con el objetivo de fortalecer la prevención y el cuidado de la salud dentro de la comunidad educativa.

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La actividad estuvo destinada al personal docente, de maestranza y secretarios de la institución, quienes pudieron acceder a distintas dosis contempladas en el Calendario Nacional de Vacunación y en las campañas sanitarias actualmente vigentes.

Durante la jornada, el equipo de salud del CAMM N° 5 aplicó vacunas Doble Bacteriana, Neumococo 20V, Antigripal y Hepatitis B, contribuyendo a reforzar la protección frente a diversas enfermedades y promoviendo hábitos de prevención en el ámbito escolar.

Desde el área de salud destacaron la importancia de acercar este tipo de servicios a las instituciones educativas, facilitando el acceso a las vacunas y fortaleciendo las estrategias de prevención destinadas a trabajadores de la educación.

Asimismo, remarcaron que estas acciones forman parte de una política sanitaria sostenida que busca garantizar el bienestar de la comunidad, mediante la promoción de la salud y la prevención de enfermedades en distintos sectores de la ciudad.

La iniciativa se enmarca en las acciones impulsadas por la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, que continúa desarrollando programas de atención primaria y prevención para acompañar y proteger a las comunidades educativas de La Banda.