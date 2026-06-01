La Municipalidad de La Banda intensifica las tareas de fumigación en distintos barrios de la ciudad

Los operativos se desarrollarán durante toda la semana en diferentes sectores de la ciudad como parte de las acciones preventivas para cuidar la salud de los vecinos y combatir la proliferación del mosquito transmisor del dengue.

Hoy 22:18

La Municipalidad de La Banda, a través del área de Fumigación dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, informó el cronograma de trabajos que se llevará adelante durante la semana en distintos barrios de la ciudad, con el objetivo de reforzar las acciones de prevención y control del mosquito Aedes aegypti.

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De acuerdo con lo informado, el lunes los operativos se realizarán en los barrios Villa Unión, Salido, Villa Anita, Villa Raquel y Villa Juana. En tanto, el martes las tareas continuarán en Central Argentino (sector viejo, ampliación y 200 viviendas) y en los módulos municipales ubicados sobre Ruta 11.

El miércoles las cuadrillas recorrerán los barrios Los Lagos, Los Naranjos, El Tabique, Independencia, Jerusalén y El Brete, mientras que el jueves los trabajos se concentrarán en 25 de Mayo (sector viejo, ampliación, 250 y 540 viviendas).

Por su parte, el viernes las acciones preventivas llegarán a los barrios La Bajada, Ampliación El Polear, Ampliación Primero de Mayo y Rubia Moreno, completando así el cronograma previsto para esta semana.

Desde el municipio solicitaron la colaboración de los vecinos para acompañar estas tareas manteniendo limpios los patios y jardines, eliminando recipientes que puedan acumular agua y reforzando las medidas de prevención en cada hogar.

Asimismo, destacaron que estos operativos forman parte de un trabajo integral impulsado por la gestión municipal para proteger la salud de la comunidad, prevenir enfermedades transmitidas por mosquitos y promover entornos más seguros y saludables para todos los bandeños.