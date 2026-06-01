Viví el Mundial con Tarjeta Sol: entregaron los primeros Smart TV y continúan los sorteos

Bruno Gerónimo Lazarte y Juan Carlos Gutiérrez recibieron los primeros televisores de 55 pulgadas junto a kits del hincha. La promoción sigue vigente y aún quedan más premios por sortear.

Hoy 21:12

La casa central de Tarjeta Sol vivió este lunes una jornada cargada de alegría, emoción y espíritu mundialista con la entrega de los primeros premios de la promoción “Viví el Mundial con Tarjeta Sol”, una iniciativa que premia a clientes y seguidores con importantes regalos para disfrutar al máximo cada partido de la Selección Argentina.

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En esta primera instancia, dos santiagueños recibieron un Smart TV de 55 pulgadas de última generación junto a un completo kit del hincha, como parte de los ocho combos que la empresa tiene previsto sortear durante la campaña.

Uno de los grandes ganadores fue Bruno Gerónimo Lazarte, quien obtuvo su premio a través de las redes sociales de Tarjeta Sol, luego de participar activamente en las propuestas digitales impulsadas por la firma.

Por su parte, Juan Carlos Gutiérrez se convirtió en el ganador del premio destinado a los clientes que mantienen su cuenta al día, una modalidad que busca reconocer la confianza y fidelidad de quienes eligen la tarjeta para sus compras y operaciones cotidianas.

Una tarde de festejos y sorpresas

La entrega de los premios tuvo como protagonista especial a Solcito, el personaje emblemático de Tarjeta Sol, encargado de recibir a los ganadores y entregarles personalmente sus televisores y kits. Las fotografías, las sonrisas y la emoción de los afortunados marcaron una tarde especial en la sede central de la empresa.

Desde Tarjeta Sol destacaron que la campaña continuará durante las próximas semanas, por lo que todavía existen numerosas oportunidades para participar y ganar nuevos premios.

Además, la firma recordó a sus usuarios que siguen vigentes los beneficios y promociones exclusivas en distintos rubros, entre ellos combustibles, supermercados, farmacias, construcción, motovehículos, neumáticos, peluquerías y spa, reafirmando su compromiso de acompañar a las familias santiagueñas con ventajas y sorpresas durante todo el año.

Con más sorteos por delante y la pasión mundialista cada vez más cerca, la invitación sigue abierta para todos los clientes y seguidores que quieran sumarse a la experiencia.

¡Felicitaciones a Bruno y Juan Carlos, los primeros ganadores de “Viví el Mundial con Tarjeta Sol"!