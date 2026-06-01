El Gobierno frenó otra vez la suba de impuestos a los combustibles para evitar aumentos en la nafta y el gasoil

La actualización impositiva prevista para junio fue postergada hasta julio. La medida busca evitar un impacto inmediato en los surtidores y contener la presión sobre la inflación en medio de un contexto económico complejo.

Hoy 21:07

El Gobierno nacional decidió volver a postergar la actualización de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, una medida que apunta a evitar nuevos aumentos en los precios de la nafta y el gasoil durante junio y reducir el impacto sobre la inflación.

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La decisión fue oficializada este lunes a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo. De esta manera, los incrementos que debían aplicarse durante mayo y junio comenzarán a regir recién a partir del 1 de julio.

Según explicó el Ejecutivo en los considerandos de la norma, la medida busca continuar “estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, al tiempo que procura evitar que un incremento en los combustibles termine trasladándose a los precios de bienes y servicios.

La actualización de estos impuestos tiene impacto directo en los valores que pagan los consumidores en las estaciones de servicio. Por ese motivo, el Gobierno viene aplicando sucesivas postergaciones desde el año pasado para evitar que los ajustes acumulados provoquen aumentos bruscos en los surtidores.

La decisión también se da en un contexto marcado por la volatilidad del mercado petrolero internacional, donde las tensiones geopolíticas y los conflictos en Medio Oriente generan incertidumbre sobre la evolución del precio del crudo.

Desde el sector energético señalan que una eventual suba de la nafta y el gasoil no solo impactaría en los automovilistas, sino también en los costos de transporte, logística y producción, factores que terminan influyendo en el índice general de precios.

Con esta nueva prórroga, los aumentos pendientes seguirán acumulándose hasta julio, cuando está previsto que comiencen a aplicarse. Sin embargo, el mercado permanece atento a la posibilidad de que el Gobierno vuelva a extender el diferimiento si considera que las condiciones económicas así lo requieren.