Sumampa: una adolescente de 15 años murió tras un choque entre una moto y un auto

El siniestro vial ocurrió este lunes al mediodía sobre la avenida Eva Perón. La víctima sufrió graves heridas y falleció cuando era trasladada al CePSI de la ciudad Capital. Un hombre de 71 años quedó demorado mientras avanza la investigación.

Hoy 18:50

Una adolescente de 15 años perdió la vida este lunes luego de verse involucrada en un violento siniestro vial ocurrido en la ciudad de Sumampa. La menor se desplazaba en una motocicleta junto a otro adolescente cuando colisionaron con un automóvil. A raíz de las graves lesiones sufridas, falleció mientras era trasladada para recibir atención médica especializada.

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Según informaron fuentes policiales, la víctima fue identificada como Zahira Escobedo, quien viajaba a bordo de una motocicleta de 110 c.c, acompañada por un adolescente de 14 años, de su mismo apellido. Por causas que son materia de investigación, el rodado menor chocó con un Renault 12 conducido por Casanova, de 71 años, todos domiciliados en Sumampa.

El hecho se registró alrededor de las 12.30 sobre la avenida Eva Perón, en el barrio Tronco Quemado. Tras el impacto, ambos ocupantes de la motocicleta sufrieron heridas y fueron asistidos de urgencia. Debido a la gravedad de su estado, la adolescente fue derivada hacia el CePSI Eva Perón de la ciudad Capital, pero falleció durante el traslado.

La noticia causó una profunda conmoción en la comunidad sumampeña. La adolescente era alumna de la Escuela de Comercio y cursaba sus estudios en el turno tarde.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Comunitaria N° 33 de Sumampa, mientras que la fiscalía de turno dispuso la intervención de Criminalística para realizar las pericias correspondientes. Además, ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial y la demora del conductor del automóvil mientras continúan las actuaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.