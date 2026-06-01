“Dejen de matarnos”: Anita Espósito habló de Agostina Vega y de la niña santiagueña embarazada a los 12 años

La actriz y conductora reclamó justicia por Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, y también recordó el caso de la niña de 12 años de Santiago del Estero que cursa un embarazo producto de un abuso.

Hoy 17:22

La actriz y conductora Anita Espósito dedicó un extenso mensaje al inicio de su programa para reclamar justicia por Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, y para visibilizar el caso de la niña de 12 años de Santiago del Estero que cursa un embarazo tras haber sido víctima de abuso sexual.

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Con evidente emoción, Espósito explicó que no podía comenzar el programa como una emisión habitual después de los hechos ocurridos durante el fin de semana. “No sé qué más tiene que pasar para que nos escuchen, para que escuchen nuestras denuncias, para que esto deje de pasar”, expresó al referirse a los casos que conmocionaron al país.

Durante su descargo, la conductora aseguró que la historia de Agostina refleja una realidad que atraviesa a miles de mujeres. “Agostina podemos ser cualquiera de nosotras, cualquiera de las minas con las que te relaciones”, sostuvo, antes de recordar la convocatoria a una nueva marcha de Ni Una Menos.

La hermana de Lali Espósito también cuestionó la forma en que muchas veces se comunican los casos de violencia de género y pidió llamar a las cosas por su nombre. En ese contexto, mencionó el caso de la menor santiagueña y lanzó una de las frases más contundentes de su intervención: “No quedó embarazada señores, la violaron. Hablemos con propiedad para que estas cosas se visibilicen de la forma correcta”.

Las declaraciones se producen mientras continúa la conmoción por el caso de la niña de 12 años de la localidad de El Mojón, en el departamento Pellegrini. En los últimos días, su abuela, Gladys Albornoz, aseguró que durante años realizó denuncias para alertar sobre la situación de sus nietos, pero que nunca recibió respuestas de las autoridades.

“Yo fui a la comisaría varias veces. Sabía del maltrato de los chicos, pero nunca me escucharon”, relató la mujer en diálogo con Noticiero 7, al recordar los reiterados pedidos de intervención que realizó ante organismos y funcionarios.

En otro tramo de su mensaje, Espósito cuestionó la falta de respuestas ante las denuncias y el sentimiento de desprotección que enfrentan muchas mujeres. “Nos tenemos que cuidar entre nosotras porque cuando vamos a denunciar no pasa nada y después terminan sucediendo estas cosas”, afirmó.

Finalmente, la conductora cerró su descargo con un contundente reclamo dirigido a toda la sociedad. “No es un chiste, nos están matando. Paren de matarnos. Dejen de matarnos. Todos tenemos hermanas, amigas, hijas. No crean que están exentos. Ni una menos”, concluyó.