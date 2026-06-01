La autopsia reveló que Agostina Vega fue asfixiada y detectaron posibles signos de abuso sexual

El informe preliminar determinó que la adolescente de 14 años murió por asfixia mecánica. Los peritos también analizan indicios compatibles con un posible abuso sexual, mientras continúan los estudios forenses complementarios.

Hoy 16:40

La investigación por el crimen de Agostina Vega sumó en las últimas horas datos clave luego de que se conocieran los primeros resultados de la autopsia realizada a los restos de la adolescente de 14 años hallada asesinada en la ciudad de Córdoba. El informe preliminar determinó que la joven murió por asfixia mecánica y que posteriormente su cuerpo fue desmembrado.

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De acuerdo con las conclusiones iniciales de los peritos forenses, la causa de muerte estaría vinculada a una obstrucción de las vías respiratorias. Además, los especialistas lograron establecer una primera estimación sobre la data de muerte, que ubicaría el crimen entre la noche del sábado 23 de mayo y las primeras horas del domingo 24.

Uno de los puntos más sensibles que todavía analiza la Justicia es la posible existencia de abuso sexual previo al asesinato. Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que durante los estudios aparecieron “posibles signos de abuso sexual”, aunque por el avanzado estado de descomposición de los restos todavía no existe una conclusión definitiva sobre ese aspecto.

Los investigadores esperan ahora los resultados de análisis complementarios que podrían resultar determinantes para confirmar o descartar esa hipótesis. Entre ellos se encuentran estudios toxicológicos, pericias biológicas y exámenes realizados sobre distintos órganos que presentaban severos daños debido a las maniobras posteriores al crimen.

En paralelo, la fiscalía encabezada por Raúl Garzón continúa trabajando para reconstruir las últimas horas de la adolescente y determinar con precisión la mecánica del homicidio. Los investigadores buscan establecer si Claudio Barrelier, el único detenido hasta el momento, actuó solo o si contó con algún tipo de colaboración para trasladar y descartar los restos.

La causa también mantiene bajo análisis distintos peritajes realizados en la vivienda de barrio Cofico, donde cámaras de seguridad registraron el ingreso de Agostina junto a Barrelier la noche de su desaparición. Para la fiscalía, ese domicilio continúa siendo una de las escenas centrales de la investigación.

Mientras tanto, los resultados definitivos de la autopsia podrían demorar varias semanas debido a la complejidad del caso. Sin embargo, las conclusiones preliminares conocidas este lunes ya fortalecieron la hipótesis de un homicidio agravado y podrían derivar en modificaciones en la imputación que enfrenta el principal acusado si se confirma la existencia de abuso sexual previo al asesinato.