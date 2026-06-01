La emotiva imagen de Pablo Ledesma que conmovió a todos con el recuerdo de su hija Nahiara

El entrenador de Central Argentino lució una remera con la imagen de su hija, fallecida en enero de 2024.

Hoy 16:42

Durante el triunfo de Central Argentino ante Agua y Energía, una imagen cargada de emoción y significado conmovió a todos los presentes. Pablo "Chueco" Ledesma, entrenador del Albo, fue captado llevando sobre uno de sus hombros una remera con la imagen de su hija Nahiara, fallecida en enero de 2024 tras una dura lucha contra un cáncer de piel.

El gesto no pasó desapercibido. Más allá del resultado deportivo o de la competencia, la escena reflejó el amor incondicional de un padre que, a pesar del inmenso dolor que significó la pérdida de su hija, continúa manteniendo vivo su recuerdo en cada paso de su vida.

Un recuerdo que lo acompaña siempre

Desde el fallecimiento de Nahiara, el "Chueco" ha encontrado distintas maneras de honrar su memoria y mantenerla presente en su día a día.

La remera con su imagen, apoyada sobre su hombro mientras cumplía con sus tareas como entrenador, se convirtió en una muestra más de ese vínculo que trasciende el tiempo y la ausencia física.

Quienes conocen al "Chueco" destacan que el recuerdo de su hija lo acompaña permanentemente y forma parte de cada momento importante que atraviesa tanto en el plano personal como en el deportivo.

El amor que nunca se va

La partida de Nahiara en enero de 2024 dejó una huella imborrable en la vida de Pablo Ledesma y de toda su familia.

Sin embargo, cada homenaje, cada recuerdo y cada gesto como el que protagonizó en las últimas horas demuestran que su presencia sigue intacta en el corazón de quienes la amaron.

Y en esa remera apoyada sobre el hombro, en medio de una cancha de fútbol, quedó reflejado un mensaje silencioso pero poderoso: que el amor de un padre por su hija es para siempre.