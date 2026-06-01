Desnutrido y abandonado: rescataron al perro que estaba en la casa de Barrelier

El dogo argentino fue hallado en malas condiciones de salud en la vivienda del principal sospechoso por el crimen de Agostina Vega. Ahora recibe atención veterinaria y cuidados especiales.

Hoy 16:32

Mientras avanza la investigación por el crimen de Agostina Vega, una asociación proteccionista de Córdoba rescató a un dogo argentino que se encontraba en la vivienda de Claudio Barrelier, el principal sospechoso del caso. El animal presentaba un avanzado cuadro de desnutrición y abandono.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El rescate fue realizado por integrantes de Hocicos Felices, quienes acudieron al domicilio ubicado en barrio Cofico luego de recibir denuncias de vecinos y proteccionistas preocupados por el estado del perro. Según explicaron desde la organización, el animal fue encontrado cuando aún se desarrollaban los operativos de búsqueda de la adolescente.

Tras ser retirado de la vivienda, el perro fue bautizado como “Agosto”, en homenaje a Agostina Vega, y trasladado para recibir atención especializada. En las imágenes difundidas por la ONG se observa al animal con un evidente deterioro físico, aunque con signos de vitalidad.

“Vecinos y proteccionistas denunciaron el estado en el que se encontraba y nos pidieron ayuda. Desde Hocicos Felices intervenimos y hoy se encuentra a resguardo en una guardería, recibiendo los cuidados que necesita”, señalaron desde la asociación a través de sus redes sociales.

Una médica veterinaria que examinó al perro confirmó un cuadro crítico de desnutrición y abandono. Como parte del tratamiento inicial, se le realizó una revisión clínica completa y análisis de sangre para determinar su estado general de salud y comenzar con el proceso de recuperación.

Actualmente, “Agosto” permanece alojado en School Can, una guardería y escuela de entrenamiento canino de la ciudad de Córdoba, donde recibe alimentación, atención médica y cuidados permanentes. Se estima que permanecerá allí durante al menos un mes antes de estar en condiciones de ser dado en adopción.

Desde la organización indicaron además que se encuentran recaudando fondos para afrontar los gastos veterinarios y de alojamiento del animal, mientras continúan acompañando su recuperación.