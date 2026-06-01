“Nunca me escucharon”: el doloroso relato de la abuela de la niña embarazada de 12 años

Gladys Albornoz, abuela de la menor de 12 años que cursa un embarazo de siete meses, aseguró que realizó denuncias durante años para alertar sobre la situación de sus nietos, pero afirmó que nunca obtuvo respuestas.

Hoy 15:41

El caso de la niña de 12 años que cursa un embarazo de siete meses en la localidad de El Mojón, departamento Pellegrini, continúa generando profunda conmoción. Un equipo de Noticiero 7 llegó hasta el lugar y habló con Gladys Albornoz, abuela de la menor, quien relató el difícil momento que atraviesa la familia y pidió que se haga justicia.

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“Yo fui a la comisaría varias veces. Sabía del maltrato de los chicos, pero nunca me escucharon”, expresó Gladys, visiblemente afectada por la situación.

La mujer aseguró que desde hace años venía alertando sobre las condiciones en las que vivían sus nietos y que también acudió a otras autoridades para pedir intervención. “Fui hasta la jueza, a la asistente, varias veces. Pedía que fueran a ver cómo vivían, porque yo sabía cómo estaban”, sostuvo.

Tras conocerse el caso, la Justicia avanzó con distintas medidas y la abuela logró obtener la tenencia de la niña. “Cuando la tuve aquí conmigo fue como que reviví. Lo único que me deja tranquila es que la tengo a mi nieta conmigo”, afirmó.

Gladys también pidió que se resguarde a otra de sus nietas, que aún permanecería en el entorno familiar investigado. “Los hermanitos piden que la saquemos de ahí también. Yo no tengo problema en tenerlas aquí, porque estoy feliz con ellos y quiero que no sufran más”, señaló.

Según trascendió, hay tres personas denunciadas en el marco de la causa. Uno de los señalados permanece prófugo y, según trascendidos recogidos en la zona, se habría trasladado hacia la provincia de Tucumán.

La menor habría señalado a un hombre como presunto responsable, quien es intensamente buscado por la Justicia. La causa está en manos de la fiscal Natalia Malachevski, mientras intervienen organismos provinciales como Subnaf y Dinaf.

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Desde la familia remarcaron que la niña estaba escolarizada y cursaba el séptimo grado en una escuela de la zona. La abuela indicó que desde la institución le dijeron que no habían advertido señales sospechosas, aunque sí habrían citado a la madre por reiteradas inasistencias.

El caso continúa bajo investigación y se espera que avancen nuevas medidas judiciales para determinar responsabilidades, proteger a los menores involucrados y dar con el principal sospechoso.