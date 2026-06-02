Fiesta familiar terminó con un menor baleado por una tumbera en La Banda

El violento episodio ocurrió durante la madrugada del domingo en el barrio Villa Griselda. La Justicia investiga las circunstancias del ataque.

Hoy 08:49

Un grave hecho de violencia alteró la tranquilidad de una reunión familiar durante la madrugada del domingo en el barrio Villa Griselda de la ciudad de La Banda, donde un adolescente de 15 años terminó hospitalizado tras recibir un disparo con un arma de fabricación casera.

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Fuentes ligadas a la investigación señalaron que el episodio se registró alrededor de las 4, cuando el menor se encontraba participando de un cumpleaños junto a familiares y allegados. Por causas que aún son materia de análisis, el joven fue abordado por dos individuos en las inmediaciones de la vivienda donde se realizaba el festejo.

De acuerdo con los testimonios incorporados a la causa, uno de los sujetos habría extraído una tumbera y efectuado un disparo que alcanzó al adolescente en ambas piernas. Tras la agresión, los atacantes se retiraron del lugar mientras los presentes auxiliaban a la víctima.

Ante la urgencia de la situación, el herido fue trasladado en un vehículo particular hasta el Centro Integral de Salud Banda, donde recibió atención médica inmediata. Los especialistas constataron lesiones provocadas por perdigones y dispusieron su internación para un mejor control de su evolución, aunque se informó que su vida no corre peligro.

La Fiscalía que interviene en el caso ordenó una serie de medidas para avanzar con el esclarecimiento del hecho. Entre ellas, la participación de efectivos especializados para reunir testimonios, identificar al presunto agresor y determinar qué motivó el ataque.

En tanto, peritos de Criminalística realizaron inspecciones en la escena, documentaron el lugar mediante registros fotográficos y levantaron distintos elementos que podrían aportar datos relevantes para la investigación judicial.