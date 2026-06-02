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El tiempo en Santiago del Estero para este martes 2 de junio de 2026: se esperan lluvias aisladas y una máxima de 18°C

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa lloviznas y lluvias aisladas para este martes, con una máxima de 18°C. Para el miércoles se espera un ascenso de la temperatura y mejores condiciones del tiempo.

Hoy 01:41

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este martes 2 de junio una jornada inestable en Santiago del Estero, con lloviznas durante la madrugada y la noche, y lluvias aisladas en horas de la mañana y la tarde. La temperatura se ubicará entre los 15°C de mínima y los 18°C de máxima, mientras que la probabilidad de precipitaciones oscilará entre 10% y 40%.

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Además, se esperan vientos del sector este, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Para el miércoles, el organismo pronostica una mejora gradual de las condiciones meteorológicas. La temperatura se ubicará entre los 14°C de mínima y los 20°C de máxima, lo que representará un leve ascenso respecto del martes.

De acuerdo con el pronóstico extendido, las temperaturas continuarán en aumento durante la segunda mitad de la semana, con máximas que podrían alcanzar los 25°C el viernes.

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