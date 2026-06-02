Robo de camioneta de Gendarmería en Perico genera preocupación

Un delincuente sustrajo una camioneta de Gendarmería Nacional en Perico, abandonándola más tarde en la ruta provincial N°46 tras robar varios bienes.

Hoy 02:27

Un insólito robo se registró en la ciudad de Perico, donde un delincuente sustrajo una camioneta de Gendarmería Nacional que fue abandonada horas más tarde a la vera de la ruta provincial N°46. Este incidente pone de manifiesto la vulnerabilidad de las fuerzas de seguridad ante situaciones de descuido.

De acuerdo a las fuentes consultadas, el episodio tuvo lugar el pasado viernes alrededor de las 4.45 en la avenida Las Américas, en el barrio La Paz de Perico. En ese momento, dos efectivos de Gendarmería Nacional se encontraban realizando una constatación de domicilio vinculada a una investigación judicial.

Sin embargo, un delincuente aprovechó un momento de descuido de los uniformados y se subió rápidamente al vehículo, un Toyota Hilux, emprendiendo la fuga en dirección a la avenida Ecuador.

De manera inmediata, los efectivos alertaron a sus pares del Escuadrón 53 y se emitió un pedido de secuestro del rodado sustraído y de detención del conductor. Esta acción refleja la rapidez de respuesta de las fuerzas de seguridad en situaciones de emergencia.

Posteriormente, alrededor de las 8.40, mientras patrullaban la ruta provincial N°46, casi en la intersección con la ruta provincial N°10, los efectivos encontraron la camioneta abandonada a la vera de la carretera. Esto indica un posible descuido del delincuente tras el robo.

Al inspeccionar el vehículo, los agentes notaron que le faltaban varios bienes, incluyendo la batería, un matafuego, un juego de llave de desarme de rueda, una rueda de auxilio, una mochila y la llave de arranque. Este detalle resalta la organización del robo y la planificación del delincuente.

Finalmente, tras las pericias de rigor realizadas por el departamento de Criminalística, el vehículo fue remolcado hasta la sede de Gendarmería Nacional. La denuncia fue formalizada en la Seccional 60°, quedando los efectivos a cargo de las actuaciones complementarias bajo la disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.