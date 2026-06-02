Policía de Santa Sylvina resuelve caso de tentativa de homicidio

La Policía de Santa Sylvina esclareció un caso de tentativa de homicidio con arma de fuego, resultando en la aprehensión de dos individuos y el secuestro de un vehículo y un arma.

Hoy 03:22

Efectivos policiales de Santa Sylvina lograron esclarecer un grave caso investigado como supuesta tentativa de homicidio en un corto lapso de tiempo, llevando a la aprehensión de dos hombres y el secuestro de un arma de fuego, teléfonos celulares y un vehículo implicado en el ataque.

La intervención policial se inició tras un llamado al servicio de emergencias 101, alertando sobre una situación sospechosa en calle Eva Perón. Al llegar al lugar, los agentes encontraron una bicicleta abandonada y comenzaron a recolectar testimonios de los vecinos, quienes afirmaron haber escuchado un fuerte estruendo y observar a un ciclista junto a un automóvil blanco con dos ocupantes.

Horas después, un adolescente de 16 años se presentó con su tutor, relatando que mientras circulaba en bicicleta cerca de la Escuela E.E.S. N°18, fue interceptado por dos hombres que bajaron de un Volkswagen Gol blanco.

El menor indicó que, al intentar escapar, escuchó un disparo y se arrojó al suelo. Posteriormente, fue forzado a subir al vehículo, donde le robaron su teléfono celular.

Según el testimonio del joven, fue llevado a una zona rural cerca de la Ruta Provincial N° 5, donde fue golpeado y amenazado de muerte. Durante este tiempo, uno de los agresores disparó nuevamente sin causarle heridas.

Tras el ataque, la víctima fue atendida en el hospital local, donde se le diagnosticaron lesiones en la cabeza y el cuello.

A raíz de las investigaciones, la Policía logró demorar a un hombre de 22 años y posteriormente localizar a otro de 27 años, a quien se le incautó una pistola calibre .22 y dos teléfonos celulares, uno de los cuales fue identificado como el robado.

Los investigadores también identificaron y aseguraron el automóvil Volkswagen Gol presuntamente utilizado en el ataque. Por orden de la Fiscalía de Investigación Penal N° 4, ambos individuos fueron notificados de su aprehensión bajo la causa de “Supuesta Tentativa de Homicidio con arma de fuego”, mientras se continúan las diligencias judiciales.