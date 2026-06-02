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Hombre aprehendido en Tucumán por violar medida de restricción

La intervención rápida de la División Patrulla Motorizada Lules resultó en la aprehensión de un hombre que violó una medida judicial de restricción por violencia de género.

Hoy 01:46

En un reciente episodio de violencia de género en Tucumán, el personal de la División Patrulla Motorizada Lules llevó a cabo una intervención rápida tras recibir un llamado al Sistema de Emergencias 911.

Los motoristas arribaron a una vivienda ubicada en calle Rivadavia al 300, donde encontraron a un hombre visiblemente alterado que amenazaba de muerte a su expareja.

Durante el procedimiento, las autoridades detectaron que el agresor tenía una prohibición de acercamiento hacia la víctima, lo que agravó la situación.

El hombre fue reducido y aprehendido por las fuerzas policiales, quienes actuaron de manera inmediata para salvaguardar la integridad de la víctima.

Una vez detenido, el causante fue trasladado a la dependencia policial, donde permanece bajo custodia.

La intervención fue ordenada por la Unidad Fiscal de Integridad Sexual, que supervisa los casos relacionados con delitos de esta naturaleza.

Este incidente resalta la importancia de la rápida respuesta policial en situaciones de emergencia vinculadas a la violencia de género.

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