Fallece Ángel Guantay tras violento ataque en barrio García Basalo

Ángel Guantay, suboficial mayor retirado del Servicio Penitenciario, murió tras un ataque en barrio García Basalo donde fue herido junto a su hija, una oficial de Policía.

Hoy 01:51

La investigación sobre el violento ataque ocurrido en el barrio García Basalo, en la ciudad de Salta, ha tomado un giro trágico con la muerte de Ángel Guantay, suboficial mayor retirado del Servicio Penitenciario Provincial. Guantay falleció el lunes tras permanecer internado en estado crítico en el hospital San Bernardo, donde luchó por sobrevivir a las graves heridas sufridas durante el ataque.

El ataque se produjo la noche del 26 de mayo, cuando Guantay y su hija, una oficial de la Policía de Salta, fueron atacados a balazos en su vivienda. Al momento de los hechos, la policía herida mostró una evolución positiva en su estado de salud, aunque su padre no corrió la misma suerte.

Los eventos se desarrollaron minutos antes de las 22 en una casa del barrio García Basalo, donde se escucharon disparos, alertando al Sistema de Emergencias 911. Al llegar, los efectivos policiales encontraron a tres personas heridas por arma de fuego, entre ellas, padre e hija, quienes fueron trasladados de inmediato al hospital.

El tercer involucrado en el incidente, identificado como Alejandro Julio María Cayo, un oficial de la Policía de Salta, había fallecido en el lugar. Cayo había mantenido una relación previa con la mujer herida. Las investigaciones iniciales sugieren que se presentó en la vivienda con la intención de retomar la relación, pero tras una discusión, disparó contra ella y su padre.

La causa está bajo la supervisión del fiscal penal 2, Daniel Espilocín, quien ha coordinado las actuaciones junto a varios cuerpos de investigación. En los días posteriores, la oficial herida logró declarar, aportando información clave sobre la relación y antecedentes de violencia de su expareja.

Según su testimonio, el ataque se produjo tras su negativa a reconciliarse con Cayo, quien había mostrado comportamientos violentos en el pasado. Esta declaración ha llevado a los investigadores a reexaminar el caso, dado que no había denuncias previas sobre violencia intrafamiliar contra Cayo.

La fiscalía continúa investigando las circunstancias del ataque y la secuencia de disparos, mientras esperan los resultados de las pericias balísticas. La situación se complica con la muerte de Guantay, lo que obliga a la fiscalía a revaluar el caso en su totalidad, sumando una nueva víctima a esta trágica historia de violencia.