La Selección Argentina tuvo su primer entrenamiento en Kansas bajo un intenso calor

El equipo de Lionel Scaloni inició la preparación para el Mundial 2026 en el predio del Sporting Kansas City. Messi realizó trabajos livianos por precaución y varios jugadores continúan con tareas diferenciadas.

Hoy 08:33

La Selección argentina tuvo este lunes su primer entrenamiento en Kansas City, en el inicio formal de la preparación para el Mundial 2026.

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El plantel dirigido por Lionel Scaloni trabajó en el Compass Minerals National Performance Center, complejo utilizado habitualmente por el Sporting Kansas City de la MLS.

La práctica se desarrolló bajo un intenso calor, con una temperatura que rondó los 31 grados y cielo soleado, por lo que el cuerpo técnico reguló cargas en el comienzo de la puesta a punto.

El entrenamiento comenzó con tareas en el gimnasio bajo las órdenes del preparador físico Luis Martín. Luego, los jugadores pasaron al campo de juego para realizar ejercicios de velocidad, coordinación y técnica.

Más tarde, Scaloni y sus asistentes dispusieron trabajos tácticos, primero con movimientos mecanizados y luego con un ensayo futbolístico que se extendió durante varios minutos.

En cuanto al parte físico, Cristian Romero y Julián Álvarez trabajaron con normalidad junto al resto del grupo y quedaron a disposición del cuerpo técnico.

En tanto, otros futbolistas que arrastran molestias continúan con trabajos específicos junto al equipo de fisioterapeutas. Entre ellos figuran Leandro Paredes, Emiliano “Dibu” Martínez, Nicolás Paz, Nicolás González, Gonzalo Montiel y Nahuel Molina.

La Selección disputará dos amistosos antes del debut mundialista. El primero será el sábado 6 de junio ante Honduras, en College Station, Texas, y el segundo el martes 9 de junio frente a Islandia, en Auburn, Alabama.

Luego de esos compromisos, el equipo regresará a Kansas para preparar el estreno en la Copa del Mundo, previsto para el martes 16 de junio ante Argelia, en el Arrowhead Stadium de Kansas City.