Detienen a un policía acusado de robar $10 millones a un funcionario municipal

El hecho ocurrió en el barrio Industria de la Capital. La investigación apunta a una banda integrada por al menos tres personas, entre ellas un efectivo policial.

Hoy 06:32

Un efectivo policial fue detenido durante el fin de semana, acusado de haber participado en el robo de $10.000.000 al encargado de Obras Públicas de la comuna de Villa Atamisqui, Sebastián Andrés Morón. El arrestado fue identificado como Juan Rodrigo Coronel, de 39 años.

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El procedimiento fue ordenado por la jueza de Control y Garantías, María del Huerto Bravo Suárez, y llevado adelante por personal de la División Delitos Comunes.

El hecho delictivo ocurrió el pasado 27 de mayo en una vivienda ubicada sobre calle Antonio Toloza, en el barrio Industria de la ciudad Capital. Según la denuncia, los delincuentes violentaron una puerta para ingresar al domicilio y, aprovechando la ausencia de la familia, sustrajeron diversos bienes.

Entre los elementos robados se encuentran un televisor Philips de 55 pulgadas, una PlayStation 4, un módem, prendas deportivas, perfumes importados y una caja fuerte que contenía $10.000.000 en efectivo. De acuerdo con el testimonio del damnificado, en el interior de la caja también había joyas de oro, como un anillo con piedra azul y una pulsera.

A partir del análisis de cámaras de seguridad, la Fiscalía habría establecido la participación de al menos tres personas en el hecho, entre ellas el agente Coronel.

Mientras el policía permanece detenido en el Cuerpo Guardia de Infantería, el resto de los sospechosos no fue hallado en sus domicilios. Voceros indicaron que sus identidades habrían sido detectadas mediante el rastreo de teléfonos celulares y redes sociales.

Se presume que las defensas de los implicados podrían solicitar eximiciones de prisión en los próximos días. En tanto, Coronel sería indagado antes del jueves y aún define si será representado por un abogado particular o por la defensa oficial.