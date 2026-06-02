El Gobierno acelera el ajuste y evalúa más despidos en la administración pública

Equipos del área de Federico Sturzenegger recorren distintas dependencias para revisar dotaciones, funciones y posibles reducciones. Los gremios estatales anticipan resistencia ante una nueva ola de despidos.

Hoy 07:17

El Gobierno nacional evalúa avanzar con una nueva etapa de recortes de personal en todos los ministerios, en línea con la política de ajuste del gasto público impulsada por la administración de Javier Milei.

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Según trascendió, en las últimas semanas funcionarios del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, recorrieron distintas carteras para relevar cuántas personas se desempeñan en cada área, qué funciones cumplen y si la dotación actual resulta necesaria.

El objetivo del Gobierno es determinar si las mismas tareas pueden realizarse con menor cantidad de personal durante la segunda mitad del año.

De acuerdo con fuentes oficiales, en cada visita de los equipos técnicos se transmite la necesidad de continuar con nuevos recortes de trabajadores en las distintas dependencias estatales.

Dentro del Gabinete hay quienes estiman que no habrá dificultades para cumplir con las metas de ajuste. Sin embargo, otros funcionarios advierten que una mayor reducción de personal podría generar complicaciones en la gestión cotidiana del Estado.

Frente a este escenario, los gremios estatales anticipan resistencia. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), su secretario general, Rodolfo Aguiar, advirtió que el sindicato no permanecerá en silencio.

“No podemos quedarnos en silencio o avanzar hacia el matadero. Nosotros vamos a confrontar”, señaló el dirigente gremial.

Aguiar también reclamó la reapertura inmediata de paritarias y advirtió que, si el Gobierno no convoca a negociar, habrá mayor conflictividad en el Estado.

Desde la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), conducida por Andrés Rodríguez, también expresaron preocupación por el avance del ajuste sobre el empleo público.

En el gremio señalaron que el Gobierno ya desvinculó a trabajadores con más de diez años de antigüedad, formados y preparados, incluso después de haber aprobado evaluaciones internas.

Además, remarcaron que los salarios estatales continúan perdiendo poder adquisitivo y cuestionaron que la política de ajuste se profundice sobre áreas sensibles de la administración pública nacional.

“El Estado le pertenece a la comunidad, no a un gobierno. Podemos hablar de eficientizarlo, pero nunca de destruirlo o dejarlo en una situación vulnerable que no logre contener a la gente que más lo necesita”, indicaron desde UPCN.

Mientras el Gobierno prepara una nueva etapa de revisión interna, en los ministerios crece la incertidumbre entre los trabajadores ante la posibilidad de nuevos despidos en los próximos meses.