“No entiendo por qué quedé pegado”: se conoció el audio que Barrelier le envió al padre de Agostina

El único detenido por el crimen de la adolescente cordobesa de 14 años aseguró en un mensaje de voz que solo la ayudó a pagar un taxi y que perdió contacto con ella minutos después.

Hoy 07:39

Mientras avanza la investigación por el crimen de Agostina Vega, se conoció un audio que Claudio Gabriel Barrelier, único detenido e imputado en la causa, le envió al padre de la adolescente durante los primeros días de búsqueda.

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En el mensaje de voz, Barrelier intentó despegarse del caso y aseguró que él “no tenía nada que ver” con la desaparición de la menor de 14 años.

“Yo ya hablé con Meli y le había explicado todo el tema. Fui, declaré, vinieron, me allanaron mi casa, allanaron la casa de mi vieja y ahora sale la madre de Meli a escracharme de esa forma cuando no tengo nada que ver”, sostuvo.

Además, afirmó que estaba colaborando con la búsqueda. “Al contrario, yo también estoy dando una mano, estoy ayudando con todo lo que más pueda”, expresó en el audio.

Según su versión, Agostina llegó cerca de las 22.30 del sábado 23 de mayo a la zona de Fragueiro y Campillo, donde lo llamó para pedirle ayuda porque le faltaba dinero para pagar el taxi.

“Le faltaba para pagar el taxi, la ayudo a pagar el taxi y me dice que la madre sabía que venía para que yo la llevara”, indicó.

Barrelier también sostuvo que la adolescente le habría pedido que la llevara hasta la casa de un “noviecito”, pero que él le respondió que no tenía movilidad.

Luego aseguró que, mientras caminaban hacia su vivienda, apareció un auto rojo y que Agostina se subió al vehículo. “Yo, después de ahí, no tengo más contacto con ella y no sé más nada. Entonces, no entiendo por qué me quedo pegado yo con todo esto”, concluyó.

Sin embargo, con el avance de la investigación surgieron elementos que contradicen parte de ese relato. Cámaras de seguridad habrían registrado a la joven ingresando a la vivienda de Barrelier la noche de su desaparición, mientras que el chofer del taxi declaró que el hombre se fue con la adolescente.

Tras varios días de búsqueda, Agostina fue encontrada sin vida en la zona de Ampliación Ferreyra, en un sector que había sido rastrillado durante más de 30 horas.

La situación procesal de Barrelier fue agravada y pasó de una imputación inicial por privación ilegítima de la libertad a una acusación por femicidio.

Según datos preliminares de la autopsia difundidos por fuentes judiciales, la adolescente habría muerto por ahorcamiento y también se investiga si fue víctima de abuso.