Añatuya se prepara para un clima templado: temperaturas agradables para hoy Martes 2 de junio de 2026

El clima en Añatuya se presenta hoy con temperaturas moderadas y condiciones parcialmente nubladas. Se espera que los añatuyenses disfruten de un día agradable y templado.

Hoy 08:21

Hoy en Añatuya, los habitantes podrán disfrutar de un clima parcialmente nublado con una temperatura actual de 15.6 °C. Aunque la sensación térmica es de 9.7 °C, la jornada promete ser amena para los añatuyenses.

La humedad en la región se sitúa en un 70%, lo que puede provocar una leve sensación de incomodidad. Sin embargo, el viento sopla a 10.1 km/h desde el este, lo que ayudará a mantener un ambiente fresco durante el día.

Para hoy, se espera que la temperatura mínima alcance los 15.6 °C, mientras que la máxima podría llegar a los 20 °C. Esta combinación de temperaturas es ideal para actividades al aire libre, sobre todo en horas de la tarde.

En los próximos días, el clima se mantendrá en la misma tónica. Para mañana, 3 de junio, se estima que las temperaturas oscilarán entre 15.8 °C y 23.8 °C, lo que continúa con la tendencia de un clima templado.

El 4 de junio, la mínima se elevará a 17.8 °C y la máxima será de 22.8 °C, manteniendo la característica de días agradables y con cielos parcialmente nublados.