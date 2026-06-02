Termas de Río Hondo bajo la lluvia: condiciones climáticas para hoy Martes 2 de junio de 2026

Los termenses deben prepararse para una jornada marcada por la lluvia y temperaturas frescas. La inestabilidad climática se extenderá en los próximos días.

Hoy 08:02

En Termas de Río Hondo, la lluvia se hace presente desde esta mañana, con condiciones de llovizna en la ciudad. En este momento, la temperatura ronda los 16 °C, pero la sensación térmica es de apenas 9.3 °C, lo que invita a los termenses a abrigarse bien.

La humedad es elevada, alcanzando el 94%, y el viento sopla a 13.7 km/h desde el este-noreste. Esta combinación de factores crea un ambiente fresco y húmedo, típico de esta época del año.

Para hoy Martes 2 de junio de 2026, se espera que la lluvia sea moderada a intervalos, con temperaturas que oscilarán entre 15.2 °C como mínima y 16.7 °C como máxima. Los termenses que planeen salir deben tener en cuenta la posibilidad de chaparrones.

El pronóstico para mañana, miércoles 3 de junio, también indica lluvia moderada a intervalos, con una mínima de 15.1 °C y una máxima que alcanzará los 19.1 °C. Las condiciones climáticas se mantendrán inestables, por lo que es recomendable estar preparados para más lluvias.

Finalmente, el jueves 4 de junio se prevé una jornada similar, con lluvia moderada y temperaturas que variarán entre 16.4 °C y 21.9 °C. Los termenses deberán seguir atentos a las actualizaciones climáticas, ya que la lluvia podría persistir durante varios días.