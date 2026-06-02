Termas de Río Hondo bajo la lluvia: condiciones climáticas para hoy Martes 2 de junio de 2026

Los termenses deben prepararse para una jornada marcada por la lluvia y temperaturas frescas. La inestabilidad climática se extenderá en los próximos días.
En Termas de Río Hondo, la lluvia se hace presente desde esta mañana, con condiciones de llovizna en la ciudad. En este momento, la temperatura ronda los 16 °C, pero la sensación térmica es de apenas 9.3 °C, lo que invita a los termenses a abrigarse bien.
La humedad es elevada, alcanzando el 94%, y el viento sopla a 13.7 km/h desde el este-noreste. Esta combinación de factores crea un ambiente fresco y húmedo, típico de esta época del año.
Para hoy Martes 2 de junio de 2026, se espera que la lluvia sea moderada a intervalos, con temperaturas que oscilarán entre 15.2 °C como mínima y 16.7 °C como máxima. Los termenses que planeen salir deben tener en cuenta la posibilidad de chaparrones.
El pronóstico para mañana, miércoles 3 de junio, también indica lluvia moderada a intervalos, con una mínima de 15.1 °C y una máxima que alcanzará los 19.1 °C. Las condiciones climáticas se mantendrán inestables, por lo que es recomendable estar preparados para más lluvias.
Finalmente, el jueves 4 de junio se prevé una jornada similar, con lluvia moderada y temperaturas que variarán entre 16.4 °C y 21.9 °C. Los termenses deberán seguir atentos a las actualizaciones climáticas, ya que la lluvia podría persistir durante varios días.