"Cada sector ve con un color diferente la reactivación del consumo"

Osvaldo Granados advirtió en su columna para Radio Panorama sobre miradas contrapuestas en torno a la actividad comercial y señaló fuertes desigualdades regionales en el país.

Hoy 08:21

En su columna de este martes para Radio Panorama, el licenciado Osvaldo Granados analizó el escenario económico actual y sostuvo que la percepción sobre la reactivación del consumo está atravesada por miradas contradictorias: “Cada uno ve con un color diferente la reactivación del consumo”, afirmó.

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En ese marco, el especialista también hizo referencia a un problema de fondo que, según consideró, atraviesa a toda la estructura del país: “La corrupción es estructural, está metida en todas partes y es algo que no se pudo cambiar a lo largo del tiempo. Cada vez que tocás algo hay un problema”, señaló.

Granados también apuntó a la estabilidad del tipo de cambio, al remarcar que “el dólar no se mueve”, en un contexto donde otras variables generan discusión.

Uno de los ejes centrales de su análisis fue la disputa de interpretaciones en torno al nivel de consumo. Según explicó, mientras en redes sociales algunos destacan que “las avenidas están llenas de gente” y que “los espectáculos están completos”, otros indicadores muestran señales distintas: “Te dicen que el consumo está 3% abajo, mientras la Cámara de Comercio sostiene que subieron las ventas de indumentaria y calzado. Cada uno ve como quiere ver, algunos números se dejan de lado. Está todo bastante mezclado”, resumió.

En ese contexto, el analista planteó que el funcionamiento de la economía no es homogéneo y depende de distintos factores. “El motor de la economía tiene cinco grandes protagonistas”, indicó, al tiempo que marcó una fuerte desigualdad regional.

Según explicó, hay un contraste entre las provincias de la Cordillera y el campo de Córdoba y Santa Fe, donde se observa mayor dinamismo, frente al conurbano de las grandes ciudades, donde “falta plata y hay problemas”.

“Yo creo que por ahí está pasando el comercio”, concluyó Granados, al señalar que la actividad económica se comporta de manera dispar según la región y el sector.