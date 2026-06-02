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Policiales

Condenan a seis años de prisión a mujer acusada de prostituir a su hija adolescente

La víctima, de 16 años, confió su odisea a la madre de su novio. El hecho ocurrió en la ciudad de Fernández.

Hoy 08:19

Una vecina de Fernández fue condenada ayer a 6 años de prisión al ser hallada responsable de entregar a una hija adolescente para que tuviera sexo con un adulto a cambio de dinero. Le concedieron arresto domiciliario,

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Ello fue homologado por la jueza de Control y Garantías, Luciana Oyola, previo acuerdo entre la fiscal, Alicia Falcione, y la abogada, Estefanía Budán, representante de Z.T.

De acuerdo con la causa, el 9 de febrero del 2025 una adolescente de 16 años se presentó en la casa de su novio muy angustiada. En síntesis, señaló que estaba harta de que su madre la entregase a un tal "Billy" (P.B.) para mantener relaciones sexuales, a cambio de dinero.

En la denuncia, la adolescente añadió que su madre la forzaba a acostarse con el adulto desde los 13 o 14 años.

Acusación

Detenida, la mujer fue imputada como "partícipe primaria de abuso sexual con acceso carnal". El 28 de abril la Justicia le concedió la prisión domiciliaria.

Con "Billy" detenido y rumbo al juicio oral, la mujer y su defensa acordaron un abreviado, cuya condición clave es el reconocimiento de culpabilidad. Así quedó plasmado ayer en el debate homologado por la magistrada, quien ratificó el arresto domiciliario, por ser madre de otros menores.

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