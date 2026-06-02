Por trabajos de mejoras: EDESE informó cortes programados para este miércoles

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 08:32

Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

Miércoles 3 de junio: de 08:30 a 11:30 hs afectando a los barrios Islas Malvinas y Saint Germes de la ciudad Capital; de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Puesto Nuevo, La Fortuna, Santo Domingo, Ahí Veremos, Chañar Bajada, San José del Boquerón (dptos. Pellegrini y Copo); de 09:30 a 12:30 hs afectando a parte del barrio Borges de la ciudad Capital (comprendido entre Hamann, E. Ávila, Monte Caseros y Pianetto); de 10:00 a 13:00 hs afectando a la localidad de Pampa de Los Guanacos y sus zonas rurales aledañas; de 10:30 a 13:30 hs afectando a las localidades de Km 340, La Higuera, Paso de Oscares, Pozo del Monte, Horcotucucuna y Ramirez de Velazco (dpto. Quebrachos) y de 13:00 a 16:00 hs afectando a las localidades de Chilca Juliana y Salavina (dpto. Salavina).