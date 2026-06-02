Clima en La Banda: lluvias intermitentes para hoy Martes 2 de junio de 2026

Hoy, La Banda, Santiago del Estero, se encuentra bajo un clima de lluvias moderadas. Se espera que estas condiciones continúen durante los próximos días.

Hoy 08:12

Los bandeños se despertaron este Martes 2 de junio de 2026 con un clima de lluvia moderada a intervalos, marcando una jornada fresca con temperaturas de 16.5 °C y una sensación térmica de tan solo 10.2 °C.

La humedad en la región se sitúa en un alto 81%, lo que contribuye a que las condiciones se sientan más frías de lo habitual. El viento sopla del este-noreste a 11.9 km/h, generando un ambiente más fresco para los residentes.

Para el día de hoy, se espera que la temperatura mínima descienda a 15.6 °C mientras que la máxima podría alcanzar los 16.6 °C. Las lluvias continuarán intermitentes, por lo que se recomienda a los bandeños estar preparados con paraguas.

En el pronóstico para mañana, miércoles 3 de junio, la situación no mejorará mucho, ya que se anticipan lluvias moderadas a intervalos con una mínima de 15.4 °C y una máxima de 22.9 °C, ideal para quienes disfrutan del clima fresco y húmedo.

A partir del jueves 4 de junio, las condiciones variarán hacia un cielo parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre 18.2 °C y 23 °C. Este cambio podría ofrecer un respiro a los bandeños tras días de lluvia constante.