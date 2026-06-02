Anna Kendrick dirigirá la adaptación de “Los siete maridos de Evelyn Hugo” para Netflix

Tras el éxito de su debut como directora, la actriz se pone al frente de una de las apuestas más fuertes de la plataforma basada en la exitosa novela de Taylor Jenkins Reid.

Hoy 07:17

Luego de su aclamado debut como directora con Woman of the Hour, Anna Kendrick volverá a trabajar con Netflix para ponerse al frente de la adaptación cinematográfica de The Seven Husbands of Evelyn Hugo, la exitosa novela de Taylor Jenkins Reid.

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El proyecto, considerado una de las grandes apuestas del estudio, contará con producción de Liza Chasin (3Dot Productions), Brad Mendelsohn (Circle Management + Productions) y David Hinojosa, mientras que la propia autora participará como productora ejecutiva.

La historia sigue a una joven periodista que consigue una esperada entrevista con Evelyn Hugo, una legendaria estrella de Hollywood en el ocaso de su carrera. A lo largo del relato, la actriz repasa sus siete matrimonios y revela secretos, escándalos, traiciones y aspectos desconocidos de su vida, exponiendo verdades impactantes tanto sobre ella como sobre quienes la rodearon.

El guion fue escrito inicialmente por Liz Tigelaar, con revisiones actuales a cargo de Francesca Sloane.

La novela en la que se basa la película se convirtió en un fenómeno editorial global: Taylor Jenkins Reid ha vendido más de 24 millones de ejemplares en 43 idiomas y cuenta con una fuerte presencia en redes sociales, donde su obra acumula millones de visualizaciones. Además, varios de sus libros fueron seleccionados por clubes de lectura influyentes como Reese’s Book Club y Good Morning America.

El antecedente audiovisual más destacado de la autora es Daisy Jones & The Six, que fue adaptada como serie por Prime Video junto a Hello Sunshine.

En cuanto a Kendrick, la actriz viene de retomar su rol en Another Simple Favor y continúa consolidando su carrera detrás de cámara. Su ópera prima, presentada en el Festival de Toronto en 2023, fue adquirida por Netflix por una suma millonaria y recibió elogios de la crítica, lo que llevó a la plataforma a asegurar su próximo proyecto como directora.

Actualmente, Kendrick también se prepara para protagonizar Misty Green, una producción de A24 dirigida por Chris Rock.

Aunque aún no hay fecha de estreno confirmada, la adaptación de The Seven Husbands of Evelyn Hugo genera gran expectativa entre los fans del libro, que desde hace años impulsan su llegada a la pantalla.