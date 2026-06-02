Taylor Swift lanza una canción original para Toy Story 5 y vuelve a sus raíces country

La artista estrenará “I Knew It, I Knew You” el 5 de junio. El tema fue inspirado en Jessie y forma parte de la nueva entrega de Pixar, que llegará a los cines el 19 de junio.

Hoy 07:23

La cantante y compositora Taylor Swift anunció el lanzamiento de una nueva canción original titulada “I Knew It, I Knew You”, que formará parte de la banda sonora de Toy Story 5, la próxima película de Disney Pixar. El tema estará disponible en plataformas de streaming a partir del 5 de junio.

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El anuncio fue precedido por una campaña enigmática que incluyó carteles publicitarios con las iniciales “TS” —en referencia tanto a Taylor Swift como a Toy Story— en ciudades como Los Ángeles, Chicago, Dallas, San Francisco, Toronto, Ciudad de México y Londres. Además, los seguidores detectaron cambios sutiles en la portada de 1989 (Taylor’s Version), donde las gaviotas fueron reemplazadas por nubes, en línea con la estética de la franquicia animada.

Swift confirmó la noticia a través de sus redes sociales, donde reveló que escribió la canción junto a su colaborador habitual Jack Antonoff, tras ver un corte preliminar del film. Según explicó, el tema está inspirado en la historia de Jessie, la vaquera introducida en Toy Story 2, y marcará un regreso a sus raíces country.

“Escribí esta canción apenas llegué a casa después de la proyección. A veces simplemente lo sabés”, expresó la artista.

Por su parte, el director y guionista Andrew Stanton destacó la conexión inmediata de Swift con el personaje: “Es increíble lo significativo que fue tener a Taylor escribiendo e interpretando esta canción. Captó de forma instantánea lo que estaba atravesando Jessie. Se siente como si siempre hubiera pertenecido a Toy Story”.

Los rumores sobre esta colaboración comenzaron semanas atrás, cuando fanáticos detectaron una cuenta regresiva en el sitio web de la cantante con un fondo de nubes similar al de la saga, aunque luego desapareció.

El lanzamiento llega en un período de relativa calma musical para Swift, quien en octubre pasado presentó su duodécimo álbum de estudio, The Life of a Showgirl. A fines de mayo también celebró el primer aniversario desde que recuperó el control de las grabaciones originales de sus primeros seis discos.

Taylor Swift

En cuanto a la película, Toy Story 5 abordará la relación entre los juguetes tradicionales y la tecnología, con la incorporación de una tablet llamada Lilypad en la vida de Bonnie, lo que generará tensiones con los personajes clásicos.

El elenco de voces suma nuevas incorporaciones como Conan O’Brien, Craig Robinson, Greta Lee, Shelby Rabara, Scarlett Spears, Mykal-Michelle Harris y Matty Matheson. También se confirmaron recasts en personajes emblemáticos, incluyendo a Jeff Bergman como el Sr. Cara de Papa, en reemplazo del fallecido Don Rickles, y a Ernie Hudson como Combat Carl.

La película se estrenará en cines el próximo 19 de junio y promete una nueva etapa para la icónica franquicia animada.