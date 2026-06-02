Sydney Sweeney lanza su productora Honey Trap y firma un acuerdo con Sony Pictures

Tras el final de Euphoria, la actriz profundiza su carrera detrás de cámara con una nueva compañía enfocada en historias audaces. Ya tiene varios proyectos en marcha y aspira también a dirigir.

Hoy 07:23

Luego del reciente final de Euphoria, la actriz Sydney Sweeney da un nuevo paso en su carrera y oficializa la creación de su productora Honey Trap, consolidando así su perfil como figura multifacética en la industria audiovisual.

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La compañía contará con su colaboradora habitual Kaylee McGregor como presidenta de producción y desarrollo, y tendrá un acuerdo de “first-look” con Sony Pictures, estudio con el que Sweeney ya trabajó en la exitosa comedia romántica Anyone But You, donde además de protagonizar también se desempeñó como productora ejecutiva.

Sydney Sweeney

En paralelo, la actriz ya se encuentra desarrollando junto a Sony el remake de Barbarella, que será dirigido por Edgar Wright y contará con guion de Jane Goldman y Honey Ross, basado en el clásico cómic francés de Jean-Claude Forest, que tuvo su versión cinematográfica en 1968 protagonizada por Jane Fonda.

Más allá de su fuerte presencia mediática y el impacto de sus campañas publicitarias —como la realizada para American Eagle, que impulsó el valor de la compañía en bolsa—, Sweeney busca consolidarse como una creadora con peso propio en Hollywood. Fue una de las impulsoras de Anyone But You, convocando a Glen Powell para coprotagonizar una película que terminó superando los 210 millones de dólares en recaudación global.

Su presente también incluye el éxito de The Housemaid, adaptación del best seller protagonizada junto a Amanda Seyfried y dirigida por Paul Feig, que rozó los 400 millones de dólares a nivel mundial. Sweeney retomará su papel en la secuela The Housemaid’s Secret, que comenzará a rodarse este año, ahora junto a Kirsten Dunst.

Con una carrera que despegó gracias a series como Euphoria y The White Lotus —que le valieron nominaciones al Emmy—, la actriz parece enfocarse cada vez más en el cine. Entre sus próximos proyectos figura una adaptación del relato viral I Pretended to Be a Missing Girl, con guion del ganador del Oscar Eric Roth para Warner Bros., así como Custom of the Country, basada en la novela de Edith Wharton.

Actualmente, Sweeney se encuentra filmando Gundam en Australia, bajo la dirección de Jim Mickle para Legendary y Netflix, mientras que en Sony también está vinculada como productora al proyecto The Registration, adaptación de la novela de Madison Lawson.

Sydney Sweeney

En su recorrido reciente, también fue destacada por sus interpretaciones en Reality, donde encarnó a la denunciante de la NSA Reality Winner, y en Christy, biopic sobre la boxeadora Christy Martin, un proyecto que ayudó a reactivar tras años de estancamiento.

Como declaración de principios, Honey Trap apunta a producir historias que exploren tensiones y contradicciones: “Creemos que las historias más inolvidables viven en los contrastes: belleza y peligro, intimidad y poder, vulnerabilidad y control”, señala el manifiesto de la compañía. El objetivo, aseguran, es desarrollar contenidos que desafíen percepciones, generen conversación y dejen una marca emocional en el público global.