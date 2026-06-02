Inde Navarrette irrumpe en el terror con "Obsession" y se posiciona como una nueva scream queen

La actriz estadounidense dio un salto inesperado hacia el cine de horror con un papel intenso, incómodo y perturbador que la posiciona como una de las nuevas figuras del género.

Hoy 07:37

A Inde Navarrette muchos la tenían ubicada por su paso en ‘Superman & Lois’, pero ‘Obsession’ cambió por completo el tamaño de la conversación. Su interpretación de Nikki Freeman, una joven atrapada en una historia de deseo, terror y control, la puso de golpe entre los nombres más comentados del cine de horror reciente. No por marketing, sino por una actuación que combina con precisión vulnerabilidad y amenaza.

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Nacida como Danielle Fabiola Navarrette el 3 de marzo de 2001 en Tucson, Arizona, la actriz creció en un contexto marcado por los constantes cambios: su padre, de origen mexicano, trabajaba para el ejército de Estados Unidos, lo que la llevó a pasar por 11 escuelas antes de los 15 años. Su madre es australiana, una dualidad cultural que también influiría en su vínculo con el cine.

El nombre “Inde” viene de “independent”, un apodo familiar que terminó convirtiéndose en su identidad artística justo cuando su carrera comenzó a despegar.

Aunque para muchos ‘Obsession’ fue su gran presentación, Navarrette ya tenía recorrido. Participó en ‘13 Reasons Why’ como Estela de la Cruz, trabajó en la sitcom ‘Denton’s Death Date’ y ganó popularidad con su papel de Sarah en ‘Superman & Lois’. Sin embargo, Nikki la llevó a un terreno completamente distinto.

Inde Navarrette

Su vínculo con el género no nació en el set. Según contó la actriz, el lado mexicano de su familia tenía una relación muy cercana con el horror, con elementos como muñecos de Chucky y una fascinación por lo macabro desde su infancia.

En contraste, su lado australiano estaba más ligado a las comedias románticas, con referencias como Audrey Hepburn, Sandra Bullock y películas como ‘10 cosas que odio de ti’ o ‘Cómo perder a un hombre en 10 días’. Ese cruce cultural parece reflejarse en ‘Obsession’, que comienza como una historia romántica y deriva hacia algo mucho más oscuro.

“Esto empieza como una historia de amor y se convierte en algo completamente oscuro”, explicó la actriz sobre el tono del film.

El personaje de Nikki no es un estereotipo. Navarrette construye primero a una joven viva, cercana, con identidad propia, para luego llevarla hacia una transformación inquietante. Esa transición es clave para el impacto emocional del film.

“Es alguien divertida, atenta, que ama a sus amigos… y eso hace que todo lo que viene después sea más trágico”, explicó.

La película explora la línea entre amor y obsesión, y su personaje encarna ese quiebre: no solo da miedo por lo que hace, sino por lo que le sucede.

El trabajo fue también físico y emocionalmente demandante. Navarrette contó que llegó a asustarse a sí misma al ver algunas escenas en los monitores, especialmente durante secuencias nocturnas cargadas de tensión.

También hubo jornadas marcadas por el desgaste vocal —con gritos constantes— y escenas incómodas, como una toma de vómito que debió repetirse varias veces hasta volverse caótica.

Para construir el personaje, tomó como referencia la intensidad de Mia Goth en ‘Pearl’, buscando un equilibrio entre lo exagerado, perturbador y emocionalmente creíble.

El trabajo en ‘Obsession’ ya recibió elogios de la crítica, con calificativos como “brillante” y menciones a su potencial en temporada de premios. Incluso fue comparada con la fuerza en pantalla de Toni Collette en ‘Hereditary’.

Su próximo proyecto será ‘Invertigo’, un thriller sobre un grupo de adolescentes atrapados en una atracción de parque de diversiones, actualmente en postproducción.

Con este salto, Inde Navarrette deja atrás su perfil de actriz juvenil para posicionarse como una de las nuevas figuras del terror. En un género que exige entrega total, su interpretación de Nikki Freeman no solo impacta: también la instala como una posible nueva scream queen con identidad propia y raíces mexicanas.