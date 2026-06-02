Milei cerrará este martes el Congreso Anual del IAEF ante empresarios y ejecutivos

El presidente Javier Milei estará a cargo este martes de la exposición final del 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que se realizará en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

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El encuentro se desarrollará bajo el lema “Nuevo Contexto Global: El Desafío de la Consolidación” y reunirá a referentes del ámbito político, empresarial y financiero, tanto del sector público como privado.

La jornada comenzará a las 8 y se extenderá hasta las 19, con una amplia agenda de paneles y exposiciones vinculadas a la economía, las finanzas, las inversiones y los desafíos del país para los próximos años.

El cierre estará a cargo de Milei, quien enfocará su presentación en la consolidación económica, la defensa de su modelo de gestión y los avances de su plan de reformas estructurales.

También se espera que el mandatario haga referencia al superávit fiscal, la estabilidad macroeconómica y el rumbo económico de la Argentina.

Entre los principales disertantes estarán el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Pablo Quirno; el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

También fueron invitados los gobernadores Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, e Ignacio Torres, de Chubut, ambos aún a confirmar.

La apertura del evento estará a cargo del titular del IAEF, Pablo Miedziak, acompañado por el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.

Durante el Congreso se abordarán temas como las claves para entender la economía actual, el financiamiento y la inversión, la construcción de acuerdos para el crecimiento del país y la mirada de los gobernadores sobre el escenario económico nacional.